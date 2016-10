Erstmals durchschwimmt ein Namibier den Ärmelkanal

Als erster Namibier überhaupt hat der Schwimmer “The English Channel” gemeistert.

Von Dover bis Calais dauerte es 13:46 Stunden für Salt. Bruce Salt schrieb Geschichte bei der Durchquerung des Ärmelkanals. Fotos: privat

Geschafft! Bruce Salt hat den Ärmelkanal zwischen England und Frankreich durchquert – als erster Namibier überhaupt. Vor einem Jahr schaffte es auch eine Dreier-Staffel aus Namibia, aber als Einzelschwimmer ist Salt der Erste.



In 13:46 Stunden legte Bruce Salt die Strecke von Dover nach Calais zurück. Damit kann er sich nicht an die Spitze der Bestenliste setzen (den Rekord halt der US-Amerikaner Chad Hundeby, 7:17 Stunden), er war jedoch deutlich schneller als der Engländer Matthew Webb im Jahre 1875. Webb hatte als Erster nachweislich den Kanal durchschwommen und benötigte dafür seinerzeit 21 Stunden und 45 Minuten.



Seither haben insgesamt 2115 erfolgreiche Durchquerungen stattgefunden. 1409 davon mit Einzelstartern wie Salt und 706 im Team. In diesem Jahr gab es insgesamt 114 Starts, der letzte am Montag von Salt.



Ruwen Möller