Erster nationaler Krebslauf

Windhoek (ba) – In den Städten Windhoek, Rehoboth, Swakopmund, Lüderitzbucht und Walvis Bay wird am Samstag, dem 3. September, der erste landesweite Spendenlauf zugunsten von krebskranken Kindern stattfinden. Die Teilnehmer können zwischen der 5 km oder 10 km Strecke wählen und diese laufen oder rennen. Dabei fließen die gesamten Teilnahmegebühren (75 N$ für Erwachsene und 50 N$ für Schüler) an den Fonds Kinder mit Krebs (CHICA).





In Windhoek sind Karten im Hauptbüro der Krebsvereinigung (CAN) (John-Meinert-Straße) erhältlich. Windhoeker, die sich erst am Tag der Veranstaltung registrieren wollen, werden um 7 Uhr beim Deutschen Turn- und Sportverein (DTS) erwartet. In Swakopmund sind Karten bei OTB Swakopmund (Centaurus Straße) erhältlich, Anita Korf (081-1273782) und Reinette Koegelenberg (081-1240305) sind hier Ansprechpartner. Gestartet wird um 8 Uhr an der Mole, Registrierungen werden noch bis 7.30 Uhr akzeptiert.





In Walvis Bay sind die Karten bei Zaskia Weber (081-2446943) und Zeta Van Wyk (081-3087918) erhältlich. Registrierungen werden beim Atlantis Sport Club (Thomas-Morris-Straße) noch bis 7 Uhr angenommen. In Lüderitzbucht können sich Teilnehmer bei Elize du Toit (081-2753013) Tickets kaufen. Rehobother erhalten im Torch Centre (Corbridge-Straße) Karten, die Anmeldung am Veranstaltungstag ist bis 7 Uhr möglich.