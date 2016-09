ErongoRED bezieht künftig Solarstrom von Kraftwerk in Arandis

Erongo RED wird künftig Solarenergie von einem neuen Kraftwerk in Arandis beziehen, das von OLC Arandis Solar Energy gebaut und betrieben wird. Hierzu unterzeichneten am Montag Robert Kahimise, Geschäftsführer von Erongo RED sowie die Direktoren von OLC Arandis Solar Energy Bernd Walbaum, Cynthia Martin und Steffen Kammerer (v.l.n.r.) eine Absichtserklärung. Foto: Erongo RED

Windhoek/Walvis Bay (nik) – Der Stromversorger ErongoRED und der Stromproduzent OLC Arandis Solar Energy haben am Montag eine Vereinbarung zum Stromerwerb (Power Purchase Agreement, PPA) in Walvis Bay unterschrieben. Wie der Geschäftsführer von Erongo RED, Robert Kahimise, mitteilte, habe OLC den Zuschlag einer Ausschreibung von Dezember vergangenen Jahres erhalten, in der der Bau und der Unterhalt eines Solarkraftwerks gefordert worden war. Die Errichtung der rund 80 Millionen Namibia-Dollar teuren Stromanlage werde im November in Arandis starten und ErongoRED innerhalb des vereinbarten Zeitraums von 25 Jahren 127 Millionen Namibia-Dollar Ersparnis bringen. Die maximale Stromerzeugungskapazität belaufe sich dabei auf drei MW.



„Das Projekt wird nicht nur die Stromrechnung von NamPower senken, sondern auch den Verbrauchern eine Möglichkeit bieten, saubere Energie zum angemessenen Preis zu beziehen“, erläuterte Kahimise in seiner Rede. Dabei solle sich sein Unternehmen vermehrt erneuerbaren Energien zuwenden, um dadurch auch die wirtschaftliche Entwicklung in der Region zu fördern. In diesem Zusammenhang seien auch weitere Ausschreibungen für Wind- und Solarenergie-Projekte in Walvis Bay, Henties Bay, Karibib, Okombahe und Omaruru geplant, die jedoch noch nicht vom Vorstand bewilligt worden seien.



Laut Nachrichtenagentur Nampa werden beim Bau des Solarkraftwerks mehr als 30 Menschen beschäftigt sein. Bernd Walbaum, Direktor von OLC Arandis Solar Energy, wolle mit dem Vorhaben zudem die Notwendigkeit für Stromimporte reduzieren.