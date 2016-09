Erforscht: Feenkreise werden uralt

Windhoek (ses) - Die kreisrunden, kahlen Stellen in den Grasflächen am Ostrand der Namib können ein Alter von 200 bis 1000 Jahren erreichen. Das erklärte Prof. Norbert Jürgens von der Universität Hamburg am Mittwoch in einem Vortrag in der NWG in Windhoek. Der seit Jahrzehnten in Namibia und Südafrika forschende Biologe verwies dabei auf Luftaufnahmen derselben Fläche aus den Jahren 1956 und 2006, woraus sich neue, identische und verschwundene Feenkreise ermitteln ließen. Mittels Hochrechnung schloss er daraus auf die Lebensdauer. Jürgens hatte 2013 mit seiner Theorie zur Ursache der Feenkreise weltweit Schlagzeilen gemacht. Demnach sind Termiten dafür verantwortlich. Aufgrund fehlender Graswurzeln hält sich das versickerte Regenwasser unterirdisch über Jahre. Der so genannte Luxusgürtel hoher Gräser am Rand des Kreises dient als Futterreserve.