Erfolgreiches Gala-Dinner

NCCI-Sammelaktion zugunsten der SWAITEX ein voller Erfolg

Paul Tangeni Ndjambula, der Vorsitzende der Swakopmunder Filiale der NCCI, bei dem amtlichen Start der SWAITEX. Foto: Jessica Botes

Windhoek/Swakopmund (ste) - Die Küstenfiliale der namibischen Industrie- und Handelskammer (NCCI) veranstaltete unlängst namens der Swakopmund-International-Trade-Expo (SWAITEX) ein Gala-Dinner im „Dome“ des Swakopmund-Sportzentrums. Unter dem Motto „Harambee - building an inclusive Economy“ - also dem Bau an einer allumfassenden Wirtschaft im Rahmen des Harambee-Wohlstandsplanes - hatten die Organisatoren der lokalen Industriemesse, um finanzielle Unterstützung dieses Unternehmens geworben. Der Gouverneur der Erongo Region, Cleophas Mutjavikua, freute sich über die gute Besucherzahl und die darauffolgende Finanzspritze von knapp einer halben Million Namibia-Dollar.



Die Swaitex dient der Verkaufsförderung der Lokalindustrie, wobei unter anderem um Investoren geworben wird, damit bereits bestehende Produkte aus Namibia weiter veredelt werden können, um somit zu erhöhtem Wert exportiert- oder lokal vermarktet werden zu können. Die Namibia Media Holdings, sowie die Stadtverwaltungen an der Küste und weitere namhafte Firmen unterstützten diese Initiative, die nun zum vierten Mal stattfindet. Die Messe beginnt am 13. Oktober und dauert bis zum 15. Oktober 2016 an. Der Erwachsenen-Eintritt kostet 5 N$ und Kinder zahlen eine Gebühr von einem N$.