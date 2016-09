Erfolg mit Innovationen

NBL-Bilanz: Gute Zahlen, neue Produkte und Ressourcenschutz

Auf dem Gelände der Brauerei im Nördlichen Industriegebiet wird derzueit nach Wasser gebohrt. Nach Unternehensangaben ist es das vierte Bohrloch, das geschlagen wurde, um der Wasserkrise zu begegnen bzw. die Liefermenge der Stadt Windhoek zu reduzieren. Foto: Setfan Fischer Freuen sich über ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2015/16: Geschäftsführer Wessie van der Westhuizen (l.) und Finanzchef Graeme Mouton (r.) von der Namibischen Brauerei. Foto: Stefan Fischer

Von Stefan Fischer, Windhoek



Obwohl der Umsatz mit 2,4 Milliarden Namibia-Dollar (-0,3%) fast unverändert geblieben ist, konnte der Profit deutlich erhöht werden: Der Betriebsgewinn stieg laut Finanzbericht auf 540,6 Millionen N$ (+6,7%), der Gewinn vor Steuern auf 508,1 Millionen N$ (+28,6%). Am Ende ist eine Dividende von 40 Cent (+8%) erklärt worden. Das geht aus der Bilanz hervor, die NBL am vergangenen Freitag in Windhoek vorgelegt hat.



Zu den „ausgezeichneten Ergebnissen“, so NBL, zählten neben den Finanzen auch der gestiegene Bierabsatz in Namibia (+8%), was vor allem dem Tafel Lager zu verdanken sei. Im vergangenen Geschäftsjahr seien zwei Marken hinzugekommen: Amstel Lite und King Lager. Letzteres sei das erste kommerzielle Bier, das mit einheimische Braugerste gebraut werde, die im Norden angebaut wird. Dadurch sollen über einen Zeitraum von zehn Jahren 2500 Arbeitsplätze geschaffen werden, so NBL. Mit McKane Lemonade und Vigo Marula Light seien zwei weitere, diesmal nicht alkoholische Getränke vorgestellt worden.



Insgesamt produziert NBL nach eigenen Angaben 22 Marken, von denen acht in 14 Länder (inklusive Südafrika) exportiert werden. Genau 72,6% des Gesamtvolumens würden in Namibia konsumiert, rund 22,2% in Südafrika und ca. 5,1% in anderen afrikanischen Ländern (z.B. Botswana, Kenia, Lesotho, Mauritius, St. Helena und Simbabwe). Auch in Australien, China und Großbritannien gebe es Bier aus dem Hause NBL. NBL-Geschäftsführer Wessie van der Westhuizen resümierte einige Höhepunkte des vergangenen Geschäftsjahres. Dabei zählte er u.a. das Jubiläum „500 Jahre Reinheitsgebot“, das Joint Venture mit Heineken Südafrika sowie das Goldmedaillen-Quartett bestehend aus den Marken Windhoek Lager, Windhoek Draught, Windhoek Light und Tafel Lager auf, die in diesem Jahr nach Prüfung durch die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft die Bestnote bekamen.



Zur Wasserkrise in Zentalnamibia erklärte van der Westhuizen, dass NBL zur Produktion eines jeden Liters Bier 4,4 Liter Wasser benötige, wovon 3,4 Liter wieder zurück in den Kreislauf der Stadt Windhoek flössen. Vergangenes Jahr habe der Gesamtwert noch bei 4,8 Liter gelegen. Die Brauerei selbst habe als Reaktion auf die Wasserknappheit den Anteil des in Südafrika gebrauten Bieres erhöht und mehrere Bohrlöcher geschlagen; Ergebnis: Die Wasserzufuhr der Stadt sei um 40% reduziert worden, so der NBL-Geschäftsführer.



Weitere innovative Akzente seien mit dem neuen Heiz-/Siedekessel gesetzt worden, der mit hölzerner Biomasse befeuert wird. Die Anlage wurde aus Österreich importiert, das als Erfinder der Hackschnitzel-Heizung gilt. Dafür hat NBL nach eigenen Angaben 53,4 Millionen N$ investiert. Als Ergebnis verweist man darauf, dass 80% der sonst jährlich genutzten 3600 Liter Heizöl ersetzt werden, was 8000 Tonnen bzw. 28% der Gesamtemmissionen reduziere.



NBL-Finanzchef Graeme Mouton berichtete über die Ende 2015 erfolgte Umstrukturierung in Südafrika. So habe NBL den 25-prozentigen Anteil des Getränkegiganten Diageo an der Sedibeng-Brauerei bei Johannesburg übernommen, wo seit mehreren Jahren NBL-Bier unter Lizenz für den südafrikanischen Markt produziert wird. Laut Bericht hat Diageo seinen 42,25-prozentigen Anteil an dem südafrikanischen Joint-Venture DHN Drinks aufgelöst; danach haben Heineken den Anteil von 42,25 auf 75% und NBL wiederum von 15,5 auf 25% erhöht. Nach der Verschmelzung von Sedibeng und DHN sei die Firma Heineken South Africa entstanden, an dem schließlich Heineken international zu 75% und NBL zu 25% beteiligt seien. Von diesem Konstrukt erwarte man u.a. „steigende kommerzielle Kontrolle der Schlüsselmarken in Südafrika“ so Mouton.



NBL beschäftigt nach eigenen Angaben derzeit 740 Mitarbeiter, davon 98,7% Namibier. Im Jahr zuvor waren es noch 780 Mitarbeiter.