Enttäuschung oder Bewährung

Enttäuschung oder Bewährung Um vor allem während Spitzenlastzeiten Elektrizität zu sparen, will der staatliche Stromversorger in namibischen Haushalten eine Million Glühbirnen mit LED-Lampen ersetzen. Dafür werden insgesamt 150 Mio. N$ investiert. Diese Initiative wird bei vielen Namibiern Erinnerungen einer vorigen Aktion aus dem Jahr 2007 hervorrufen, bei der Glühbirnen gratis gegen Energiesparlampen getauscht wurden – und die einen etwas bitteren Nachgeschmack hinterlassen haben. Der damals übertriebene Wirbel um die Kompaktleuchtstofflampen (compact fluorescent lamp, CFL) hatte enttäuscht. Klar verbrauchen die CFL-Leuchten weitaus weniger Strom als die herkömmliche Glühfadenlampe. Allerdings ernüchtert die Lebensdauer, die bis zu 10000 Stunden betragen kann, aber durch ständiges Ein- und Ausschalten reduziert wird. Ein „Stern“-Bericht aus dem Jahr 2011 beschreibt ein weiteres Problem: „Die Sparleuchten (...) enthalten giftiges Quecksilber“ und nur jede zehnte Energiesparlampe aus privaten Haushalten werde richtig entsorgt. Vielversprechender klingt dagegen schon die LED-Technik. Die Birnen sind zwar teurer, enthalten aber kaum Giftstoffe, sind noch energiesparender und brennen NamPower zufolge mit rund 15000 Stunden deutlich länger als Kompaktleuchtstofflampen, was zusammen mit der Robustheit der LED-Birne ein deutliches Plus ist. NamPower erwarte, 30 bis 50 MW weniger Energieverbrauch und argumentiert, mit 150 Mio. N$ könne kein Kraftwerk gebaut werden, das kurzfristig 30 MW liefert. Dieses Argument wiegt schwer, relativiert sich aber, da Namibia weiterhin mehr Kapazitäten schaffen muss. Und letztlich bleibt abzusehen, wie viel die LEDs wirklich einsparen werden. Clemens von Alten