Eine Milliarde Entwicklungshilfe

Windhoek (fis) – Ein Jahr nach der Einigung am Verhandlungstisch ist heute der Vertrag über die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) zwischen Deutschland und Namibia im Zeitraum 2015/16 unterschrieben worden. Der deutsche Botschafter Christian Schlaga und Tom Alweendo, Minister und Generaldirektor der Namibischen Planungskommission (NPC), unterzeichneten dazu am Nachmittag in Windhoek zwei Vereinbarungen, in denen die finanzielle und technische Kooperation mit einem Gesamtvolumen von 71,9 Millionen Euro (ca. 1,1 Milliarden N$) festgeschrieben sind. Laut Schlaga wird das Geld vor allem für drei EZ-Schwerpunkte eingesetzt: Managament natürlicher Ressourcen, wirtschaftliche Entwicklung sowie Transport & Infrastruktur. Wie der Botschafter weiter sagte, habe Deutschland das Land Namibia seit dessen Unabhängigkeit im Rahmen der EZ mit fast einer Milliarde Euro unterstützt.