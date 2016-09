Eine Blendung

Betr.: „Mit LED die Energiekrise bremsen“ (AZ, 1. September 2016)





Jede dieser Birnen (so wie TVs, Ladegeräte für Handys etc.) hat einen Umspanner von 220V AC auf 12V DC eingebaut. Hochspannung braucht man für die landesweiten Stromlinien. 220V AC braucht man, um Haushalte zu erreichen. In einem Haus reichen jedoch für die Beleuchtung 12V DC (wie z.B. in jedem Pkw) völlig aus. Jede dieser Birnen wird für teures Geld importiert. Mit dem gleichen Geld hätte man eine LED-Birnen-Produktion in Namibia aufbauen können, die auf 12V DC wesentlich besser mit ländlichen Solaranlagen betrieben werden kann. Zusammenfassung: Total bescheuerte Maßnahme.





Hendrik Ehlers, Windhoek