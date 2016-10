Eindringling erschossen

Hausbesitzer schießt scharf nach einem Warnschuss

Windhoek/Walvis Bay (ste/finck) - Ein Einwohner des Vororts Kuisebmond in Walvis Bay hat laut NamPol-Hauptinspektor Erastus Iikuyu am Montag in den frühen Morgenstunden in der Hunesstraße einen angeblichen Einbrecher erschossen und einen weiteren angeschossen, als die zwei vermeintlichen Diebe die Vordertür aufbrachen.



„Anscheinend war Barnabas Ipinge auf den Hausbesitzer zugestürmt und hatte versucht ihn mit einem Schraubenzieher zu verletzen. Der Einwohner hatte ihnen vorher geboten stillzustehen und hatte einen Warnschuss abgegeben, bevor er sich verteidigte indem er dem Angreifer in den Oberleib schoss und den zweiten Einbrecher, Mathew Malakia, am Bein traf“, meinte Iikuyu.



Beide Einbrecher seien geflüchtet, doch habe man die Leiche von Ipinge in einem Nachbarhof entdeckt und Malakia auf einem Grundstück auf der anderen Straßenseite entdeckt und verhaftet. Er befindet sich in einem stabilen Zustand im Windhoeker Krankenhaus. Beide hatten weiteres Diebesgut in ihrem Besitz.