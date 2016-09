Ein Regen bringt kein Wunder

In weniger als 100 Tagen haben wir keinen Tropfen Wasser mehr in den drei großen Stauseen, die Windhoek, Okahandja, Karibib, Gold- und Kupferminen, den Hosea-Kutako-Flughafen und unzählige Kleinsiedlungen mit Trinkwasser versorgen. Seit Monaten wird darüber in den Medien berichtet, und trotzdem sparen die Windhoeker immer noch nicht die geforderten 40 Prozent ihres Verbrauchs ein und wissen immer noch zahlreiche Einwohner der Hauptstadt nicht, wie ernst die Lage ist! Dies wurde wieder auf einem Treffen von Interessenträgern (die es eigentlich wissen sollten), bei dem die Regenvorhersage für die Saison 2016/17 bekannt gegeben wurde, deutlich. Solange Wasser aus dem Hahn herauskommt, wenn man ihn aufdreht, ist allem Anschein nach keine Krise vorhanden. Wenn der erste Regenschauer fällt und die Obrigkeit zuvor bekannt gegeben hat, dass die nächste Regensaison, die jetzt beginnt, normal bis überdurchschnittlich ausfallen wird, dann scheint für die meisten Bürger des Landes die Krise vorbei zu sein, wenn sie überhaupt bestanden hat.

Ist diese Einstellung nicht Zeugnis, dass die Regierung, die zuständigen Ministerien und Stadtverwaltungen mit ihren Büros für Öffentlichkeitsarbeiten und zahlreichen Pressesprechern mehr als kläglich versagt haben? Werden hier nicht auch noch die schwer verdienten Steuergelder der wassersparenden Bürger nutzlos vergeudet? Wir haben seit zwei Jahren eine Dürre, Einwohner leben am Rande der Existenz, es gab Missernten, Vieh verendet und der Präsident hat den Notstand ausgerufen, und in den Städten tun die Bürger so, als wenn alles in Ordnung wäre. Der nächste Regen wird kein Wunder verbringen. Wir werden uns noch wundern!



Dirk Heinrich