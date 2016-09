Ein Punkt mehr hilft nicht

Windhoek/Durban (omu) - Die Leopards bewahren eine weiße Weste in der First Division des Currie Cups. Im fünften von fünf Qualifikationsspielen kam das Team aus der Nordwest Provinz Südafrikas hat auch gegen die SWD Eagles gewonnen (49:31) und ist mit 25 Punkten uneinholbar an der Spitze des Tableaus.





Für die Eagles war ein Sieg wichtig, um den vierten Platz in der Tabelle zu behaupten, Die 31:49 Niederlage fällt aber nicht mehr ins Gewicht, da auch der direkte Mitkonkurrent in der Qualifikation zum Halbfinale, die Hino Valke, stolperte. Die mussten sich mit einem 29:54 gegen die Border Bulldogs geschlagen geben.





Der Tabellenzweite hätte bei einer Niederlage die Leopards noch die Chance gehabt, auf den ersten Platz zu klettern, da sie ein Spiel weniger absolviert haben. Mit 17 Punkten werden die Bulldoggen aber auf dem zweiten Rang ins Halbfinale einziehen.





Namibias Rugby-Auswahl musste bei den Down Touch Griffons erneute eine derbe Niederlage einstecken. Das Team aus der Free State Province schickte die Schuetzlinge von Trainer John Williams mit 84:25 zurück aus den Heimweg. Damit bleiben die Windhoek Draught Welwitschias bei noch einem ausstehenden Spiel mit 2 Punkten auf dem letzten Platz.





Namibias Nationalmannschaft empfängt am nächsten Wochenende im Hage-Geingob-Stadion die Auswahl der Valke. Mit einem Sieg könnten die Windhoek Draught Welwitschias noch mit den Falken gleichziehen, müssen sich aber auf einen Sturmlauf der Mannschaft aus dem Kempton Park der Provinz Gauteng gefasst machen.





Die Valke haben derzeit nur zwei Punkte Rückstand auf die Eagles und könnten bei einem Sieg die Adler noch von dem wertvollen vierten Rang verdrängen Die Chancen dafür stehen gut, da die Eagles beim Zweiten, den Bulldogs antreten. Die Bulldoggen sind aber bereits vom vom zweiten Rang nicht mehr zu verdrängen und könnten theoretisch Kräfte und Ressourcen schonen.





Das Spiel der Windhoek Draught Welwitschias ist für Samstag 15 Uhr in der Hauptstadt angesetzt.