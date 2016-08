Ein Kolonialkrieg, kein Völkermord

Betr.: Artikel „Tod in der Wüste", Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 24. Juni 2016.





Der Artikel lässt viele Fragen unbeantwortet. Seit mehr als hundert Jahren ist meine Familie eng mit Deutsch-Südwestafrika, Südwestafrika und Namibia verbunden, und wir kennen Land und Leute. Die Verarmung der Herero war hausgemacht durch die Weigerung, ihr Vieh gegen eine Viehseuche impfen zu lassen. Des

Weiteren wurden die Herero schon früh durch den englischen Händler Robert Lewis gegen die deutschen Südwester aufgehetzt, und die illegale Einfuhr von Waffen aus den britischen Gebieten Walvis Bay und Betschuanaland sorgten dafür, dass die Herero im August 1904 über mehr als 6 000 Gewehre verfügten. Gab es 1903/04 schon eine Volkszählung, die die Zahl von angeblich 76 000 Herero bestätigt? Wurden bei der Volkszählung 1911 auch die Zahl der nach Betschuanaland (Botswana) geflüchteten Herero mitgezählt?





Im Artikel wird nicht erwähnt, dass die Herero indirekt den Krieg ausgelöst haben, auch wenn sie angeblich nur Händler angegriffen haben. Was geschah mit den deutschen Farmern und ihren Familien? Viele Farmer wurden hinterrücks mit Keulen erschlagen, Frauen und Kindern erging es oft ebenso. Es gibt genug authentische Berichte über dieses Vorgehen der Herero. Mit eigenen Augen sah ich in den sechziger Jahren auf dem Friedhof am Waterberg viele Gräber von ermordeten Farmern und ihren Familien, doch bei meinem Besuch vor einigen Jahren existierten diese Gräber nicht mehr. Ich kann nur hoffen, dass Ruprecht Polenz

sich nicht durch ungerecht-fertigte Forderungen zu irgendwelchen Versprechungen hinreißen lässt, denn der Krieg von 1904 war ein Kolonialkrieg und kein Völkermord.

Gerta Huber, Passau