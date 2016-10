DTS und WOB sichern sich Meistertitel

Spannender Show-down im Spiel um Platz drei zwischen UNAM und Saints

Mit den Spielen von der vergangenen Woche endete die Saison in der Feldhockey-Liga. Die Spieler des Deutschen Turn und Sportvereins und die Damen der Old Boys Windhoek sicherten sich gegen die Konkurrenz jeweils den Meistertitel.

Von Olaf Mueller, Windhoek



In Namibias Feldhockey-Liga sind die Titelentscheidungen gefallen: Die Herren des Deutschen Turn und Sportvereins (DTS) und die Damen des traditionsreichen Klubs Windhoek Old Boys (WOB) sicherten sich den Meistertitel, nach dem die letzten Spiele in der letzten Woche ausgetragen wurden.



Dabei lieferte sich der DTS mit den WOB-Herren ein Kopf an Kopf Rennen. Die Old Boys hatten zuvor bereits den Indoor-Hockey-Titel gewonnen. Der Sportverein hatte in der Endabrechnung einen Punkt mehr.



Dabei hatte der Show-down bereits am 19. September zwischen den beiden Clubs stattgefunden. Im Spitzenspiel der Liga hatte der DTS die Old Boys mit 4:0 (2:0) besiegt.



Der Sportverein verfügt mit dem Torhüter DJ Strauss über einen Top-Torhüter, der letztlich in Accra beim World Cup of Hockey als bester Rückhalt des Turniers ausgezeichnet worden war.



Auch im Spiel gegen WOB bewies er mit einigen Glanzparaden sein Können Der DTS kam in der ersten Halbzeit durch die Tore von William De''Ath und Jason Bolton zur Pausenführung. Heinz Breitenbach und Billy Beukes stellten im zweiten Spielabschnitt den Endstand her.



Am vergangenen Dienstag schoss der DTS den Kontrahenten der wissenschaftlich technischen Universität (NUST) förmlich vom Platz. Das 21:0 reichte aber dennoch nicht, den DTS vom Thron zu stoßen.



Top-Torschützen von den Old Boys waren Ettienne de Villiers und Dylan Finch die fünfmal trafen. Hanno Strydom steuerte drei Tore zum Kantersieg bei.



Dritter in der Meisterschaft wurde das Team der namibischen Universität (UNAM). Mit dem 6:5 Sieg gegen die Saints sicherte sich die Mannschaft quasi im Schlusssprint noch Platz drei.



Dabei agierten die Saints am Anfang druckvoller, wurden aber durch zwei Konter von Saschin Jaandja und Issascar Tjikuniva kalt erwischt. Die Saints blieben bei ihrer Linie und kamen noch vor der Halbzeit durch Dakota Hansen und Francois Fuscher Ausgleich.



In der zweiten Hälfte ging die UNAM durch Tjikuniva erneut in Führung, doch die Saints glichen aus und gingen zum ersten Mal in der Partie in Führung. Hansen, Nico Neethling und Ivan Semedo netzten für die Saints ein.



Tjikuniva machte seinen Hattrick komplett und verkürzte auf 4:5 bevor nach einer Strafecke Sasha Tjioza den Ausgleich erzielte. Den Unterschied des Spiels machte Tjikuniva, der das finale Tor erzielte und damit den Saints den dritten Platz klaute.



In dar Damenliga kam es ebenfalls zu einem Show-down. Im Spiel der beiden ärgsten Liga-Konkurrenten zwischen den WOB-Damen und den Saints setzten sich letzten Dienstag die Old Boys mit zwei späten Toren durch. Jeannie Holz war für die Windhoek Old Boys in den letzten Spielminuten erfolgreich.