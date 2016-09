Drogenschmuggler scheitert mit Revision

Windhoek (ms) – Das Obergericht hat die Berufung eines 49-jährigen Mannes verworfen, der am 22. Mai dieses Jahres wegen des Besitzes von 4,3 Kilogramm Cannabis mit einem Schätzwert von rund 21000 N$ zu zwei Jahren Haft verurteilt wurde.



Der Antragsteller Vusumuzi Leonard Dlamini wurde am 15. März am Grenzposten Trans-Kalahari festgenommen und fünf Päckchen Cannabis beschlagnahmt, die er bei sich hatte. Bei einer Durchsuchung seines Fahrzeugs fanden sich weitere sechs Päckchen Dagga, die Dlamini nach eigener Aussage von Swasiland nach Walvis Bay transportieren wollte.



Dlamini hatte nicht dementiert, das Rauschgift befördert zu haben und auch eingeräumt, er habe es verkaufen wollen und sich damit des Drogenhandels schuldig gemacht. Sein Anwalt Orben Sibeya hatte dennoch argumentiert, das Gericht hätte seinem Mandanten keine Haftstrafe auferlegen dürfen, sondern es bei einer Geldbuße belassen sollen.



In einem gestern ergangenen Urteil wird diese Begründung von den Richtern Dinnah Usiku und Alfred Siboleka unter anderem mit Hinweis auf die große Menge geschmuggelten Cannabis verworfen und die von ihm eingereichte Revision abgelehnt.