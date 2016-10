Dringende Fragen

Betr.: Den Gründen der Verkehrsunfälle auf der Spur



Nachdem ich den Vorzug hatte, Euer Land mehrmals zu besuchen, lese ich heute Ihre Zeitung fast täglich via Internet. Was mich sehr traurig macht, dass ich fast täglich lesen muss, dass wieder Menschen im Straßenverkehr ihr Leben lassen mussten. Wäre es nicht erste Aufgabe der entsprechenden Organe, sich mal zu fragen, warum das so ist?



Warum geschehen die meisten Unfälle immer auf denselben Straßenabschnitten, z.B. auf der B2 zwischen Arandis und Usakos? Warum ist es in Namibia überhaupt noch gestattet, Menschen auf der Ladefläche eines Bakkies zu transportieren? Wenn man im Auto sitzt, muss man einen Sicherheitsgurt anlegen. Oder ist der Grund der vielen Unfälle eventuell eine zu einfache Fahrprüfung ohne Hinweise und Veranschaulichung der Gefahren bei hohen Geschwindigkeiten? Anderseits frage ich mich, ob ältere Fahrzeuge überhaupt jemals auf ihre Fahrtauglichkeit überprüft werden? Ich hoffe, dass sich in naher Zukunft jemand dieser dringenden Fragen annehmen wird.



Thedy Bösch, Schweiz