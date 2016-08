Dringend Blutspender gesucht

Windhoek (nik) - Der namibische Blutspendedienst (NamBTS) ruft die Bevölkerung eindringlich dazu auf, noch vor dem langen Wochenende Blut zu spenden. In Anbetracht der äußerst knappen Vorräte bestehe die Gefahr, dem erhöhten Bedarf, mit dem an den anstehenden Urlaubstagen gerechnet wird, nicht nachkommen zu können. Mindestens 520 Einheiten fehlen aktuell. Mehr dazu morgen in der AZ.