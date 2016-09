Drei Ausdauersportler unter Bestzeit

Navachab-Marathon mit Novum - Olympioniken nur Zweite

Von Olaf Mueller, Windhoek/Karibib



Gewinner des diesjährigen Navachab-Halb-Marathon ist Kefas Kondjashili von der namibischen Polizei (NamPol). Der Lauf fand am Samstag im heißen Karibib statt. Kondjashili kam mit einer Zeit von 1:06:01 Stunden nach den 21 Kilometern ins Ziel. Das ist gleichzeitig auch neuer Rekord über diese Strecke.



Dennoch war der Ausgang denkbar knapp, denn nur drei Sekunden später überquerte Mynhardt Kauanivi die Ziellinie. Im folgte im Abstand von sechs Sekunden Jeremia Shaliyaxwe.



Insgesamt hatten sich rund 250 Frauen und Männer zu dem Wettbewerb gemeldet. Bei den Damen setzte sich Leana Ekandjo durch. Sie kam nach 1:15:05 Stunden ins Ziel und schlug damit Beata Naigambo, die erst vor wenigen Wochen in Rio bei den olympischen Spielen an den Start gegangen war. Auch Kauanivi war dort angetreten.



Naigambo war über die 21 Kilometer fast zwei Minuten langsamer als Ekandjo, die damit die Kräfteverhältnisse auf den Kopf stellte. Die Ausdauersportlerin war nicht für die Spiele vom Olympischen Komitee (NOC) berücksichtigt worden. Sie verpasste die Norm zur Qualifizierung. Dritte wurde Ottilie Haimwatwa von den Namibischen Streitkräften (NDF), 1:20:04).



Kondjashili war sein Rennen gemäßigt angegangen und die Taktik ging auf. Nach rund fünf Kilometern zog Kondjashili das Tempo an und setzte sich hinter den führenden Kauanivi auf Position Zwei.



Drei Kilometer vor dem Zieldurchlauf hatte Kondjashili genügend Reserven, um sich an die Spitze zu setzen die er auch bis zum Schluss nicht mehr abgab. Das Rennen endete nach dem Schlussspurt quasi mit einen Foto-Finish in dem es Zeit auf Distanz umgerechnet nur um einen Zentimeter ging. Alle drei Athleten blieben beim Zieldurchlauf unter der vorherigen Bestmarke (1:08).



Die Organisatoren, repräsentiert durch Berthold Karumendu, verantwortlicher Sport-Koordinator der Erongo-Region, gab sich positiv über den Ausgang des Rennens. Laut Karumendu hätten die logistischen Herausforderungen nicht für größere Schwierigkeiten gesorgt. Dennoch war für den Sport-Koordinator nicht alles perfekt, da er bedauerte, dass die Sportler aus der Kavango-Region aufgrund von Transportproblemen nicht dabei sein konnten.



Besonders erfreut war Karumendu über die Teilnehmerzahl. „Für ein Rennen das erst drei Jahre im Terminkalender steht, verbuchen wir einen enormen Zuwachs“, so der Sport-Koordinator. „Das nächste Ziel ist es den Lauf auch für internationale Teilnehmer attraktiv zu machen.“