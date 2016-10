Doch noch Premier League Fußball diese Saison?

Windhoek (ap) • Trotz der anhaltenden Sponsoring-Misere der Namibischen Fußball-Premierliga (NPL) soll die neue Saison noch in diesem Jahr angepfiffen werden. „Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels und ich kann versichern, dass der Erstligabetrieb noch in diesem Jahr geginnen wird. Ich kann kein genaues Datum geben, aber es wird noch 2016 geschehen", erklärte der NPL-Vorsitzende dieser Tage, ohne weitere Details zu geben. Der langjährige Hauptsponsor MTC hat seine finanziellen Mittel im Juni eingestellt, nachdem Doeseb und seine Kollegen es nicht geschafft hatten, einen weiteren Geldgeber an Land zu ziehen. Dies hatte der Mobilfunkanbieter mit Sitz in Windhoek als Voraussetzung für eine weitere Zusammenarbeit vorgegeben (AZ berichtete).



Gleichzeitg wiederholte der NPL-Chef, dass die Schuld nicht bei ihm liege. „Niemand hat bis jetzt eine Lösung gefunden und trotzdem wird die Schuld an mir festgemacht", sagte er. Zudem hat MTC neun Millionen Namibia-Dollar in Aussicht gestellt, sollte die NPL weitere 24 Millionen N$ durch andere Geldgeber an Land ziehen, unterstrich der Geschäftsmann. Rund 500 Arbeitsplätze sind von dem drohenden Ausbleiben der höchsten namibischen Spielklasse betroffen.