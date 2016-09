Die Khomas-Grundschule freut sich auf eine neue Schulküche

0

Dank des deutschen Vereins Sonnenkinderprojekt können sich die Schüler und Lehrer der Khomas-Grundschule auf eine Schulküche freuen. Der Grundstein für den Bau wurde am 16. September vor den Augen der Schüler gelegt. Foto: Sonnenkinderprojekt

Das Sonnenkinderprojekt ist eine Hilfsorganisation aus Deutschland, das es sich zum Ziel gesetzt hat, bedürftige Kinder an namibischen Schulen zu unterstützen. Betreut werden derzeit acht Schulen, darunter auch die Khomas-Grundschule in Windhoek. Dort fehlt es seit langen an einer Schulküche, um den Schülern eine Verköstigung zu ermöglichen.



Mit der Unterstützung des Lions Clubs Grafschaft Diepholz und dem Hilfswerk der Deutschen Lions e.V. in Wiesbaden konnte der Verein nun die erforderlichen finanziellen Mittel aufbringen, um das langersehnte Projekt zu verwirklichen. 56000 Euro, umgerechnet rund 855000 Namibia-Dollar, wurden von den Lions für den Neubau gespendet.



Durch diese Hilfe konnte Anfang September mit den Bauarbeiten begonnen werden. Am 16. September erfolgte schließlich die Grundsteinlegung, an der auch 40 Patenkinder des Sonnenkinderprojektes von der Khomas-Grundschule, zwei Vertreter des Bildungsministeriums sowie Lehrkräfte und der Schuldirektor Bonny Matengu teilgenommen haben.



Die Aufsicht und Durchführung des Neubaus obliegt dem Sonnenkinderprojekt in Deutschland und der namibischen Vertretung Ingrid Diehl in Windhoek. Geplant ist, die Bauarbeiten bis Anfang Dezember abgeschlossen zu haben. Die offizielle Einweihung mit Arthur Rohlfing, dem Vorsitzenden des Sonnenkinderprojektes, und Vertretern der Lions Clubs ist schließlich für März 2017 geplant.



Ingrid Diehl