DHPS-Musical: Auf Schatzsuche mit mutigen Piraten

Gemeinsam stark sein: Auch wenn jeder Pirat Schwächen hat – Als Gruppe können sie sich erfolgreich der einen oder anderen Herausforderung stellen. Ieesha Hilikuliah (links) und Elizabeth Theodore gehörten zur Piratenband, die die jungen Sänger auf der Bühne instrumentalisch begleiteten. Fotos: DHPS Mit musikalischen und tänzerischen Einlagen rissen die rund 60 Schauspieler aus den 3. bis 6. Klassen das Publikum mit. Der Schatzmeister der Seeräuberbande (gespielt von Qhama Lewies), findet die Flaschenpost – und damit beginnt die aufregende Reise auf der Suche nach dem Goldschatz. Vergangene Woche brachte die Deutsche Höhere Privatschule (DHPS) Windhoek das Musical „Das geheime Leben der Piraten“ auf die Bühne. Von den Zuschauern gab es für das bunte Treiben viel Lob und Applaus.

Vergangene Woche verwandelte sich die Aula der Deutschen Höheren Privatschule (DHPS) Windhoek in ein großes Piratenschiff. Denn die Zuschauer wurden am Dienstag, dem 20. und Mittwoch, dem 21. September, beim Musical „Das geheime Leben der Piraten“ von dem bunten Bühnentreiben in den Bann gezogen und begleiteten die Seeräuber aus den dritten bis sechsten Klassen auf ihre Schatzsuche. Auslöser für das Abenteuer war eine geheimnisvolle Flaschenpost, die den Piraten an Bord der „Esmeralda“ Ruhm, Reichtum und vor allem eine willkommene Abwechslung zu ihrer Langeweile verspricht – seit Monaten haben sie kein Schiff mehr gekapert, geschweige denn gesehen. Und so macht sich die rund 60-köpfige Mannschaft auf die Suche nach dem verborgenen Schatz. Doch wie es im richtigen Piratenleben eben ist, lauern auf der Reise nicht nur viele Gefahren, sondern es müssen auch Rätsel und musikalische Aufgaben gelöst werden – ganz zur Freude des Publikums, das auf diese Weise eifrig mitfiebern konnte.



Dank den Stärken eines jeden Einzelnen meistert die Crew jede Hürde; Denn so unterschiedlich die Seeräuber mit ihren Holzbeinen und Augenklappen sind, mit der Vorliebe, heimlich zu tanzen oder mit Angst vor der Dunkelheit – so unterschiedlich sind auch die Schüler. Doch gemeinsam schaffen sie es sogar, Krokodile in den Schlaf zu singen und schließlich auf die geheimnisvolle Insel „3-2-1“ zu gelangen, um dort nicht nur das Gold, sondern auch den Mut, sie selbst zu sein, zu finden.



Zum Erfolg des Musicals trugen gleichermaßen die schauspielerischen und musikalischen Leistungen, als auch die Piratenband mit ihrer Instrumentalbegleitung und die Bühnenbauer bei. Die Aula war bis auf den letzten Platz gefüllt und das Publikum zeigte sich an beiden Tagen von Witz und Talent der jungen Schauspieler begeistert.



Nina Külbs