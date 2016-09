Deutsch verbindet

Windhoek/Otjiwarongo (fis) – Auf dem Gelände der Otjiwarongo Secondary School findet heute unter dem Motto „Deutsch verbindet“ der Tag der deutschen Sprache statt. Den ganzen Tag über gibt es Aktivitäten, Spiele und Kultur für alle Altersklassen rund um die deutsche Sprache. Abschließender Höhepunkt ist ein Auftritt der deutschen Hip-Hop-Band Mine und Edgar Wasser. Die Veranstaltung wird von der genannten Schule in Zusammenarbeit mit der deutschen Botschaft und dem Goethe-Institut ausgerichtet und dient dazu, die Schulfächer Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Muttersprache in den Fokus zu rücken sowie das Interesse für das Fach Deutsch an Schulen der Otjozondjupa-Region zu wecken. Auch die AZ ist beim Tag der deutschen Sprache vor Ort.