Deutsch verbindet - Tag der Deutschen Sprache in Otjiwarongo am 21. September 16

Windhoek/Otjiwarongo (nik) - Deutsch verbindet - und ist eine Sprache, die seinen Lernenden unzählige Möglichkeiten bietet. Um dies weiter in Namibia bekannt zu machen und bei vielen Namibiern Lust auf Deutsch zu wecken, veranstaltet die Otjiwarongo Secondary School mit Unterstützung des Goethe-Instituts Namibia und der Deutschen Botschaft am 21. September 2016 ab 9 Uhr den ersten „Tag der Deutschen Sprache“ in Namibia.



Mit dem Aktionstag sollen die Schulfächer Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Muttersprache in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt und Interesse für das Fach Deutsch an Schulen der Otjozondjupa-Region geweckt werden. Interessierten Schülern soll durch verschiedenste Aktivitäten das Fach Deutsch nahe gebracht werden. Sie sollen die Sprache erleben und ausprobieren und erhalten die Gelegenheit Deutschland, seine Städte und Landschaften kennenzulernen.



Beteiligt sind zahlreiche namibische Schulen der Regionen Otjozondjupa und Oshikoto sowie Vertreter von deutschen Partnerschulen des PASCH-Netzwerkes (PASCH = Schulen: Partner der Zukunft).



Im Mittelpunkt stehen Aktivitäten, Spiele und Kultur rund um die deutsche Sprache. Die Veranstaltungen erstrecken sich über den ganzen Tag und sprechen alle Altersklassen an: Kindergärten bieten Singspiele an, der deutsche Botschafter liest Grundschülern Geschichten vor, Filme per Smartphone, Fußball, Tombola, Schach und Vieles mehr wird geboten. Eine interessante kulturelle Show bestehend aus Modenschau, Liedern, Comedy und Tanz, soll den Besuchern das nahe bringen, was so typisch deutsch ist. Die Deutschsektion von UNAM und der DAAD informieren Schüler mittels einer Studienberatung darüber, warum Deutsch im Rahmen der Oberstufe eine Rolle spielen sollte. Nachmittags findet von den gleichen Institutionen eine Karriere-Messe Deutsch für Schüler und ihre Eltern statt. So ist für jeden etwas dabei. Und natürlich wird auch traditionelles deutsches Essen zum Verkauf angeboten.



Darüber hinaus wird Botschafter Schlaga an einem Runden Tisch mit namibischen Vertretern aus Bildung und Politik sowie Vertretern deutscher Mittlerorganisationen über Perspektiven der deutschen Sprache in Namibia diskutieren.



Krönender Abschluss des Tages ist der vom Goethe-Institut organisierte Auftritt der bekannten deutschen Hip Hop Band Mine und Edgar Wasser. Mine und Edgar Wasser repräsentieren die junge deutsche Musikszene und natürlich die deutsche Sprache – daher sind sie beim Tag der Deutschen Sprache genau richtig.



Der Eintritt zu allen Veranstaltungen und Aktivitäten ist kostenlos - und alle Interessierten, egal ob Groß oder Klein, deutsch-sprachig oder nicht, sind herzlich eingeladen.





Schon gewusst, dass…

- … es weltweit ca. 120 Millionen Menschen gibt, die Deutsch sprechen, davon ca. 90 Millionen Muttersprachler?

- … Deutsch die meistgesprochene Sprache in Europa ist?

- … in vielen Teilen Deutschlands keine Studiengebühren erhoben werden?

- … jährlich mehr als 110.000 deutschsprachige Touristen nach Namibia kommen und man mit Deutschkenntnissen daher größere Berufschancen im Tourismus-bereich und vielen anderen Unternehmen in Namibia hat?

- … in Namibia derzeit ca. 8.600 Kinder und Jugendliche an 55 Schulen Deutsch als Fremdsprache lernen?

- … es für Deutschlernende zahlreiche Austausch- und Stipendienprogramme mit Deutschland gibt?