Der namibische Kunst-Verband wird wiederbelebt

Windhoek (ali) - Der Arts Association Heritage Trust (AAHT) möchte den namibischen Kunst-Verband wieder beleben, der vor einigen Jahren eingeschlafen ist. Dafür lädt der Verband am Samstag, den 15 Oktober alle Interessierten zu einem Treffen ein, bei dem sie ihre Idee präsentieren möchten.Der Arts Association Heritage Trust wurde im Jahr 2007 mit dem Zweck gegründet, die heimatkundliche Sammlung zu schützen, die etwa aus 1400 Kunstwerken und Artefakten besteht. Zur selben Zeit ist der namibische Kunst-Verband eingeschlafen. Die Sammlung wird zur Zeit in der National Art Gallery untergebracht.Der namibische Kunst-Verband (NAA) wird sich als aktive Organisation darauf konzentriert, Projekte und Aktivitäten für ihre Mitglieder zu entwickeln und sie bei ihrer Arbeit unterstützen. Mitglieder der Öffentlichkeit sind am 15. eingeladen, die Mitgliedschaft in der NAA zu unterzeichnen, zu diskutieren und gemeinsam das Projekt mitzugestalten. Die vorgeschlagene Verfassung für die geplante NAA wird ebenfalls am 15. vorgestellt werden.Die Sitzung findet am Samstag, den 15. Oktober um 10 Uhr in der oberen Galerie der National Art Gallery statt. Für weitere Informationen über die vorgeschlagene Verfassung und andere Informationen über die NAA, kontaktieren Sie Elize van Huyssteen unter [email protected] oder tel. 061-302261.