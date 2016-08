Der Kunde ist König – ein Service der besonderen Klasse

Mitten im Herzen Swakopmunds gelegen, hat sich Namib i als ältestes Informationsbüro Namibias zu einer beliebten Anlaufstelle für die Besucher der Stadt entwickelt. Selbst gegen die kontinuierlich wachsende Konkurrenz von Reise- und Buchungsanbietern, vor allem auch im Internet, konnte sich das 1979 gegründete Unternehmen bis heute durchsetzen. Warum Namib i einen solchen Erfolg verzeichnen kann, wird beim Gespräch mit der Eigentümerin Almuth Styles schnell deutlich – Denn das Ziel ist hier nicht der Profit, sondern den Touristen mit viel Herzlichkeit, individueller Beratung und Engagement unvergessliche Erlebnisse in Namibia zu bieten. Damit ihre Reise ins Sonnenland nicht die letzte bleibt.



„Der große Unterschied ist bei uns, dass wir keine Verträge mit einzelnen Lodge-Betreibern oder Aktivitäten-Anbietern haben", erklärt Styles. Auf diese Weise steht genau das im Mittelpunkt, was an anderen Verkaufsstellen oftmals hinter den eigenen Gewinnabsichten zu kurz kommt: Die wirklichen Wünsche des Kunden. Es wird nicht versucht, irgendeine bestimmte Unterkunft schmackhaft zu machen, sondern ganz konkret auf das einzugehen, was sich die Gäste wünschen. Darum kümmert sich die Wahl-Swakopmunderin mit Leib und Seele. Es sei so eine Art Leidenschaft. Und so war auch sie es, die Namib i im Jahr 2005 aus einer finanziellen Krise verhalf, indem sie das Informationsbüro privatisierte und von der Stadtverwaltung übernahm.



Heute, am 1. September 2016, feiert Styles nun ihr 20-jähriges Jubiläum im Unternehmen und lädt von 10 bis 17 Uhr zu einer öffentlichen Feier im Büro (Ecke Sam-Nujoma-Ave/Hendrik-Witbooi-Straße) ein. Erinnerungen an die bisherige Zeit gibt es viele: „Ich habe hier schon so einige Menschen getroffen und auch ins Herz geschlossen. Erst kürzlich habe ich wieder ehemalige Kunden, die zu richtigen Freunden geworden sind, in der Schweiz besucht", erzählt sie. Und bei einem Touristenpaar ist sie auch schon als Trauzeugin bei deren Hochzeit eingesprungen. Doch auch bei weniger schönen Anliegen ist Styles immer zur Stelle. „Auch habe ich Touristen schon im Krankenhaus besucht oder in Krankheitsfällen von Touren abgeholt und hier beherbergt, bis sie wieder fit waren und zurück zur Reisegruppe konnten."



Ganz individuellen Anliegen nachzukommen – das scheint Styles tatsächlich im Blut zu liegen. So werden bei Namib i auch komplette Rundreisen ausgearbeitet und gebucht. Und natürlich wird auch jeder einkehrende Tourist bestmöglich beraten, mit einer Straßenkarte ausgestattet und die Buchung von Restaurants oder einer Bootsrundfahrt übernommen. Denn auf diese Weise behalten die Gäste ihren Namibia-Aufenthalt auf besonders angenehmer Weise in Erinnerung. „Mir ist schon bewusst, dass 80 Prozent unseres Tagesgeschäfts karitative Arbeit ist", erzählt Styles ohne sich dabei zu beschweren. Denn auch, wenn sie mit ihrem Geschäft nicht reich werden würde, mache sie doch genau das, was ihr Spaß bereitet. Und das ist bekanntlich die Hauptsache.



Unterstützt wird sie dabei seit rund zwei Jahren von Sabine Goldbeck, die sich ebenso mit vollem Elan den Besuchern annimmt. Und das können in der Hochsaison auch schon einmal zwischen 120 und 150 am Tag sein. Dabei hat Namib i wie selbstverständlich sieben Tage die Woche geöffnet und das Handy von Styles ist 24 Stunden auf Laut geschaltet. Eben ein Rundum-Service der besonderen Klasse.



Nina Külbs