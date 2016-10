Der CLaSH-Kalender 2017 ist da

0

Die Standard Bank stellte kürzlich den Kalender für 2017 der Vereinigung für hör- und sprachbehinderte Kinder (CLaSH) vor. Bei dem Launch dabei waren neben der stellvertretenden Marketingleiterin der Standard Bank Sigrid Tjijorokisa (rechts) und CLaSH-Direktorin Heide Beinbauer auch einige von der Vereinigung betreute Kinder. Foto: Standard Bank

Windhoek (nik) – Der Kalender 2017 der Vereinigung für hör- und sprachbehinderte Kinder in Namibia (CLaSH) ist nun erhältlich. Die Standard Bank, die 120000 Namibia-Dollar für die Produktion gespendet hat, stellte den A4-großen Kalender, der sich mit den Themen Glück, Farbe und Lebensfreude befasst, vergangene Woche in Windhoek vor. Laut eigenen Angaben ist dies bereits die 20. Auflage, die von der Bank unterstützt wird.



„Kinder sind die zukünftige Generation. Wir müssen sicherstellen, dass sie in einem gehüteten Umfeld aufwachsen, damit sie später leistungsfähige Bürger unserer Gesellschaft werden. Besonders diejenigen, die besondere Bedürfnisse haben, möchten wir daher unterstützen“, erläuterte die stellvertretende Marketingleiterin der Standard Bank Sigrid Tjijorokisa.



CLaSH-Direktorin Heide Beinhauer bedankte sich für die langjährige Unterstützung und lobte das Engagement der Bank hinsichtlich der Wertschätzung einer entsprechenden Früherziehung. „Ihr spielt wirklich eine besondere Rolle unter unseren lokalen Unterstützern“, so Beinhauer.



Die Standard Bank spendet jährlich ein Prozent ihres Reingewinns an Projekte im Rahmen ihres Programms zur Übernahme gesellschaftlicher und sozialer Verantwortung.