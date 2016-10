Demonstration gegen Wilderei von Dickhäutern

Mindestens 70 Menschen haben am vergangenen Samstag in Windhoek für den Schutz und gegen die Wilderei von Elefanten und Nashörnern demonstriert. Mit Plakaten sowie Rufen wie „Stoppt die Wilderei“, „Schützt unsere Tiere“ und „Haltet sie für unsere Kinder am Leben“ liefen die Demonstranten vom Unabhängigkeitsmuseum bis zum Zoopark, die Independence-Avenue entlang und wieder zurück. Im Zusammenhang mit der Kampagne „Global Walk for Elephants and Rhinos“ fanden weltweit Demonstrationen wie die am Samstag statt. Organisatorin Uschi Webb hatte die Aktion in Windhoek organisiert und war eine der Hauptsprecher des Marsches. Vor dem Start der Demonstration hatten die Teilnehmer ihre Plakate hochgehalten. Auf einem stand: „Save our wildlife, Honk if you agree“, mehrere vorbeifahrenede Autofahrer haben deshalb zustimmend die Hupe betätigt. Foto: Bianca Ahrens