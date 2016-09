Debüt mit Tjiriange-Buch

Nahas Angula leitet neues panafrikanisches Institut

Der Autor, Dr. Ngarikutuke Tjiriange, Alt-Justizminister, links, erhält eine Laudatio von Altpremier Nahas Angula, Mitte, im Beisein des Altspeakers Theo-Ben Gurirab. Foto: Eberhard Hofmann

Windhoek (hf) • Die Führungsriege der prominentesten SWAPO-Exilanten und Altmini­ster hatte sich am Mittwoch im Amt des Altpräsidenten Nujoma versammelt, um zweierlei zu begehen: 1. Die Vorstellung einer neuen Körperschaft; „Pan-African Institute for the Study of African Society“ (PAISAS) mit Sitz in Windhoek und mit dem ehemaligen Bildungsminister und Altpremier Nahas Angula im Vorsitz, und 2. Die Vorstellung des ersten Buches, das PAISAS verlegt hat. Es handelt sich um das autobiographische Werk von Altjustizminister Dr. Ngarikutuke Tjiriange mit dem Titel „To Hell and Back“.

Tjirianges Werdegang entspringt aus der er­sten Rebellengarde der Alten Werft von Windhoek, wo er die rheinische Herero- und danach die St. Barnabas-Schule besuchte, und den er­sten Exilanten ins Ausland folgte. Sein Weg führte über Tansania in die Sowjetunion, um sich im damaligen Leningrad und Kiew weiterzubilden bis zum Doktortitel in der Jurisprudenz. Über Genf und Straßburg ist er wieder heimgekehrt und gehörte zur ersten Regierungsgeneration nach der Unabhängigkeit.

Nahas Angula drückt den Wunsch aus, dass mit Tjirianges Werk im PAISAS-Institut eine Tradition der Dokumentation begonnen werde und dass afrikanische Persönlichkeiten ihre eigene Geschichte schreiben, anstatt sie von anderen Autoren oder durch ehemalige Kolonialvertreter aufzeichnen zu lassen. Bei der Buchvorstellung waren mehrere Mitglieder des Kabinetts, des Zentral- und Politbüros der SWAPO anwesend. Laut Angula wird das Institut den Senioren helfen, ihre Erfahrungen zu publizieren und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.