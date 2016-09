„DDR-Kinder“ auf namibischen Bühnen



Windhoek (svw) – Das Theaterstück „Oshi-Deutsch – Die DDR-Kinder von Namibia“ feiert hierzulande Premiere. Die erste Aufführung ist heute um 11 Uhr im Mehrzweck-Jugendzentrum in Oshakati – allerdings nur für Schüler. Die erste öffentliche Vorstellung findet ebenfalls dort statt, allerdings um 19 Uhr. Morgen folgt eine weitere um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. In Windhoek tritt das Ensemble zwischen Mittwoch, 7. September, und Sonntag, 10. September, im Nationaltheater auf. Beginn ist jeweils 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 50 N$. Karten sind im Nationaltheater, Warehouse Theatre, dem Biltong Shop in der Maerua Mall sowie im Internet und eventstoday.com.na erhältlich. Zudem gibt es am 8.und 9. September zwei kostenlose Aufführungen für Schulklassen.

Zum Hintergrund des Theaterstücks: Am 18. Dezember 1979 kam die erste Gruppe von etwa 80 Kindern von Namibia nach Berlin. Bis 1988 waren es dann insgesamt 430. Manche Kinder waren Kriegswaisen, andere stammten aus Familien von SWAPO Funktionären. In Ostdeutschland sollten sie Kindergärten und Grundschulen besuchen. Die DDR sah deren Erziehung als Teil ihres Beitrags zur „Weltrevolution“. Die „SWAPO-Pioniere“ sollten damit auf ihre Zukunft als Führungskräfte in Namibia vorbereitet werden, sobald das Land seine Unabhängigkeit erlangt hat. Das geschah 1990 als auch Deutschland wiedervereinigt wurde.

Das Theaterstück ist eine namibisch-deutsche Co-Produktion zwischen dem College of Arts und dem Theater Osnabrück, wo es bereits erfolgreich aufgeführt wurde.