Das Kaisergemälde von Namutoni

Aufnahme des Gemäldes von Kaiser Wilhelm II, das im Museum von Namutoni gehangen hat. Das Gemälde war zur Zeit seines Exils in den Niederlanden angefertigt worden. Foto: Wolfgang Reith

Betr.: Auf der Suche nach einem Gemälde



Wie man in Namibia von offiziellen Stellen mit dem Erbe der deutschen Kolonialzeit umgeht, hat Antje Otto kürzlich in ihrem Beitrag zum Bergmannhaus in aller Ausführlichkeit beschrieben (AZ vom 12.08.2016), und auch ich selbst habe schon vor zehn Jahren ähnliche Zustände betr. das Nationalmuseum in der Alten Feste angeprangert (AZ vom 03.07.2006).



In diesem Zusammenhang habe ich nun eine konkrete Suchanfrage: Bis in die 1990er Jahre gab es im Turm der Feste Namutoni ein kleines Museum, das später wohl auch der Bilderstürmerei von staatlicher Seite (vorauseilender Gehorsam übereifriger SWAPO-Genossen?) zum Opfer fiel. In diesem Museum hing u.a. ein Gemälde, das Kaiser Wilhelm II. im Exil in Doorn zeigte. Unter dem Bild befand sich ein Text, der in Afrikaans, Englisch und Deutsch die Herkunft verriet: „DIESES BILD VON SEINER MAJESTÄT KAISER WILHELM II. WURDE IM AUFTRAG SEINER KÖNIGLICHEN HOHEIT DES PRINZEN LOUIS FERDINAND VON PREUSSEN ALS GESCHENK AN DIE ADMINISTRATION VON SÜDWESTAFRIKA FÜR NAMUTONI AM 3. MÄRZ 1968 ZUM VERSAND GEBRACHT."



Zu Lebzeiten von Prinz Louis Ferdinand (er verstarb im September 1994) hatten wir durch das Preußeninstitut, dessen Schirmherrschaft er innehatte, eine enge Verbindung zu ihm und trafen ihn mindestens einmal jährlich auf Burg Hohenzollern. Bei jedem Zusammensein fragte er mich - da er wusste, dass wir regelmäßig Namibia besuchten -, ob in Namutoni noch das Bild seines Großvaters hänge, und stets konnte ich ihm dies bestätigen (zumindest bis 1992, als wir uns zum letzten Mal sahen). Irgendwann danach wurde offensichtlich das kleine Museum aufgelöst, das auch einige interessante Relikte aus der deutschen Kolonialzeit enthielt, doch wo sind die Ausstellungsgegenstände geblieben?



Nach dem Tod von Prinz Louis Ferdinand hatte ich häufig Kontakt mit dessen ältestem Sohn, Prinz Friedrich Wilhelm, und auch wir unterhielten uns hin und wieder über Namibia, wobei dann ebenfalls die Sprache auf das Gemälde des Kaisers in Namutoni kam. Inzwischen ist auch Prinz Friedrich Wilhelm verstorben, und als ich kürzlich mit einem anderen Familienangehörigen des Hauses Preußen (Hohenzollern) ins Gespräch kam, wurde darin wiederum die Frage nach dem Verbleib des Gemäldes gestellt. Ich konnte dazu leider keine Auskunft erteilen, ließ meinen Gesprächspartner aber wissen, dass ich mich darum kümmern würde. Sollte das Bild vielleicht in einem anderen Museum untergekommen sein (z.B. Grootfontein oder Tsumeb)? Das müsste man ja eigentlich feststellen können, vor allem anhand des von mir oben beschriebenen dazugehörigen Herkunftstextes. Es wäre jedenfalls erfreulich, wenn sich die Angelegenheit klären ließe und ich dem Hause Preußen (Hohenzollern) ein Ergebnis präsentieren könnte. Für diesbezügliche Recherchen schon heute allen, die sich in Namibia daran beteiligen, meinen herzlichen Dank.



Wolfgang Reith, Neuss und Kapstadt

Deutschland-Repräsentant der Namibia Wissenschaftlichen Gesellschaft