Cybermobbing wird strafbar

Kawana kündigt Gesetzentwurf gegen elektronische Belästigung an

Die Regierung bereitet ein Gesetz gegen Internet-Kriminalität und sogenanntes Cybermobbing vor, das unter anderem die virtuelle Bloßstellung, Bedrohung, Beleidigung, Verunglimpfung und Tyrannisierung von Personen zum Straftatbestand erklären soll.

Wenn die Tastatur zur Waffe wird: Ein in Vorbereitung befindlicher Gesetzentwurf soll Verleumdung im Internet und andere Formen der virtuellen Belästigung bald strafbar machen. Foto: dpa

Von Marc Springer, Windhoek



Wie Justizminister Albert Kawana vergangene Woche auf Fragen des UDF-Abgeordneten Apius Auchab in der Nationalversammlung mitteilte, sehe der Gesetzentwurf im Zusammenhang mit Cybermobbing eine Geldbuße von bis zu 10000 N$ bzw. Haftstrafe von bis zu zwei Jahren vor. Die in der Novelle als „elektronische Belästigung“ definierte Schikane schließe dabei verschiedene Formen bewusst verletzender Anfeindungen ein, die das Opfer herabwürdigen oder in seiner Ehre verletzten sollten.



Dazu zähle Kawana zufolge das Verschicken bzw. Posten von Nachrichten, die einer anderen Person bewusst „emotionales Leid“ zufügen sollten bzw. eine „Ernst zu nehmende“ Androhung von Gewalt enthalten würden. Ferner solle nach Inkrafttreten der Gesetzvorlage die digitale Verbreitung von Nachrichten strafbar werden, die dem Ansehen einer anderen Person zu schaden oder Falschinformation enthalten würde. Dabei sei es nach derzeitiger Fassung der Novelle unerheblich, ob der Verfasser bzw. Absender der Nachricht absichtlich wahrheitswidrige Angaben verbreite und dies nur fahrlässig tue, sprich die Nachricht ungeprüft und ohne Rücksicht auf deren inhaltliche Korrektheit weiterleite.



Abgesehen davon soll elektronische Drangsalierung nach Angaben von Kawana auch das Versenden von Inhalten einschließen, die sexuell anzügliche Anspielungen enthalten und darauf angelegt sind, den Empfänger in Verlegenheit zu bringen, peinlich zu berühren, oder zu beleidigen. Dazu solle gemäß derzeitiger Vorlage unter anderem das Versenden erotisch aufgeladener Fotos oder Darstellungen ebenso zählen, wie die elektronische Weiterverbreitung von Informationen, die das Opfer dem Täter privat anvertraut hat. Dies solle laut Kawana für Informationen gelten, die mit ausdrücklicher Bitte der Geheimhaltung übermittelt wurden, oder bei denen der Täter hätte annehmen müssen, dass darüber Stillschweigen zu wahren sei.



Die neuen Bestimmungen würden in Namibia eine Gesetzeslücke schließen und vor allem in sozialen Netzwerken üble Nachrede, Verleumdung und Rufmord zu einem Straftatbestand machen. Zwar haben hiesige Gerichte bereits derlei Fälle behandelt und entschieden, dabei aber nur Unterlassungsklagen stattgegeben, weil derlei Verhalten derzeit nicht illegal ist.



Dazu gehört der Fall des Stalkers Klaus Weichhaus, der unflätige Kommentare über seine Ex-Freundin von seiner Facebook-Seite entfernen musste, sowie eine Frau, die zur Löschung von verleumderischen Kommentaren über den Autohändler M&Z verpflichtet wurde (AZ berichtete).