CRAN warnt vor Samsung Galaxy Note 7

Das Samsung Galaxy Note 7 bringt seinem Hersteller mehr negative, als positive Schlagzeilen. Akku-Probleme machen das Phablet – eine Mischung aus Smartphone und Tablet-Computer – funktionsunfähig. Nun warnt auch die namibische Kontrollbehörde für Kommunikation (CRAN) vor der Verwendung dieses fehlerhaften Geräts. Foto: dpa

Windhoek (nik) – Nachdem das Unternehmen Samsung mit dem Defekt seines Samsung Galaxy Note 7 Phablets – eine Mischung aus Smartphone und Tablet-Computer – weltweit für Schlagzeilen gesorgt hatte, warnt nun auch die namibische Kontrollbehörde für Kommunikation (CRAN) die namibische Öffentlichkeit vor der Verwendung dieses Handy- bzw. Tablettyps. Samsung hatte Anfang September diesen Jahres die Brandgefahr infolge von Akku-Problemen bei seiner Telekommunikationsinnovation eingeräumt und an seine Kunden appelliert, die Geräte auszuschalten und nicht mehr zu nutzen (AZ berichtete).



Obwohl laut CRAN dieses Modell noch nicht offiziell auf dem namibischen Markt eingeführt worden ist, habe die Behörde bereits Kontakt zu 3G Mobile Namibia aufgenommen, um einen strategischen Plan zum vollständigen Abzug dieses Geräts in Namibia auszuarbeiten. Dabei stützt sich CRAN auf die Annahme, dass das Samsung Galaxy Note 7 bereits über andere Märkte ins Land gekommen sei. Um die Sicherheit für alle Betroffenen zu wahren bietet CRAN zudem an, dass sich Nutzer des genannten Modells für Hilfe an die Behörde wenden könnten. Damit wolle diese ihrer Verpflichtung nachkommen, „dass sämtliche Telekommunikationsausrüstung auf dem namibischen Markt kein Risiko für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit darstellt.“



Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) hat es allein in Amerika 92 gemeldete Zwischenfälle gegeben, bei denen sich ein Samsung Galaxy Note 7überhitzte oder sogar Feuer fing. Daraufhin wurde eine weltweite Austausch-Aktion gestartet, bei der Nutzer ihr Gerät zurückgeben können. Betroffen sind laut Angaben des Unternehmens Samsung rund 2,5 Millionen Geräte. Die Rückrufaktion könnte Samsung nach Einschätzung von Experten eine Milliarde US-Dollar oder mehr kosten. Der Verkaufsstart der neuen Geräte mit korrigiertem Akku sei in Europa für den 28. Oktober geplant.