CRAN-Funk-Kodex angegriffen

EFN verweist auf Verfassung, AU-Protokoll, SADC und Andere

Das Redakteursforum von Namibia (EFN: Editors´ Forum of Namibia) möchte von der Regierung wissen, aus welchem Grund sie „das Erreichte und Etablierte“ der vergangenen 26 Jahre in der Medienfreiheit wieder auf den Stand der Kolonialzeit zurückdrehen möchte.

Von Eberhard Hofmann, Windhoek

Die Funk-Regulativ-Behörde CRAN (Communications Regulatory Authority) hatte am Montag eine weitere Anhörung der Interessenträger der Funk- und Fernsehanstalten einberufen, um über einen Entwurf für einen Funkmedienkodex zu beraten, der nach dem Kommunikationsgesetz Nr. 8 von 2009 konzipiert wurde. Die CRAN-Behörde hat sich seit 2014 mehrfach mit Interessengträgern ausgetauscht, hat aber mit diversen Privatfunksendern und dem Redakteursforum noch keinen Konsens erzielt.

Im Gegenteil, das Forum und MISA (Medieninstitut des Südlichen Afrika) haben sich detailliert gegen den Kodex in derzeitiger Formulierung gewandt. Nach dem vorgesehen Funkkodex sollen nicht nur Streitfälle zwischen einer Rundfunk-, bzw. Fernsehanstalt und Klägern der Hörerschaft geschlichtet werden, sondern der Kodex schreibt den Funkmedien inzwischen feste Prozentsätze vor, wonach CRAN den Anteil des Lokalgehalts bei Musik, Unterhaltung und Information/Nachrichten berechnen will. Darüber hinaus enthält der Kodex Passagen zum Jugendschutz und Vorschriften zur Maximalgrenze kommerzieller Werbung in den Programmen.

Das EFN-Forum erinnert die CRAN-Behörde daran, dass die namibischen Medien sich mit der Gründung des Redakteursforums 2007 auf den namibischen Medienkodex geeinigt haben, woraus zwei Jahre später der Medienombudsmann berufen wurde, der seither über mehrere Dispute zwischen Personen der Öffentlichkeit und einer Redaktion aufgearbeitet und Befunde ausgestellt hat, die von Redakteuren entweder eine Entschuldigung verlangt oder die eine Klage als gegenstandslos zurückgewiesen haben. Dieser Schritt der Selbstregulierung durch die Medienbranche selbst hat inzwischen lokale und internationale Anerkennung erfahren. Der namibische Medienkodex wurde vom EFN im April 2014 dahingehend erweitert, dass nicht nur Konflikte mit den Printmedien, sondern auch Dispute mit den Funkanstalten behandelt werden können.

Das EFN-Forum fordert von CRAN, dass Folgendes beachtet wird, bevor noch ein Kodex angewandt wird, derweil einer schon existiert. Der neue Kodex im Entwurf verletze teilweise die Verfassung. Der neue Kodex verstoße gegen Medienprotokolle der SADC und der Afrikanischen Union. Der neue Kodex müsse die Grundsätze beachten, die im neuen Informationsprogramm enthalten seien. Das Forum befürchtet, dass die Regierung das gute Ansehen und die positive internationale Einstufung des namibischen Medienklimas ernsthaft in Gefahr bringt.