Container-Ladung, Geld und Schmuck gestohlen

Windhoek/Walvis Bay (fis) - An der Wiegebrücke in Walvis Bay ist zwei Dieben vergangene Woche ein Coup gelungen, doch die Freude währte nicht lange. Laut Polizeiangaben von Sonntag hat sich ein Mann als Abfertigungsbevollmächtigter (clearing agent) ausgegeben und sich von einem Lkw-Fahrer die Ware in seinem Container aushändigen lassen, der Holzbauwerk im Wert von 1,65 Millionen N$ enthielt. Später wurden die Ware gefunden und zwei Männer - ein chinesischer Staatsbürger (32) sowie der simbabwische Lkw-Fahrer (24) - verhaftet. Die Holzteile kamen aus der DR Kongo und sollten zum Hafen von Walvis Bay gebracht werden, hieß es.



Die Polizei vermeldete noch einen weiteren Diebstahl, der auf einen Einbruch zurückgeht. Demnach ist am Sonntag gegen 10 Uhr morgens in einem Wohnhaus in der Van-Zyl-Straße in Windhoek-Suiderhof eingebrochen worden. Der oder die Täter haben Bargeld in zwei Währungen (20000 N$ und 5000 Euro), Schmuck im Wert von 300000 N$ sowie den Ersatzschlüssel für einen Porsche gestohlen. Der/die Täter ist/sind flüchtig, auch nach dem Diebesgut wird gefahndet, sagte Polizeisprecherin Kauna Shikwambi gestern auf AZ-Nachfrage.