China-Besuch des Speakers und der Fraktionsvorsitzenden

Parlamentsvertreter betonen Wichtigkeit fortgesetzter bilateraler Beziehungen

Zusammen mit weiteren Volksvertretern begrüßte der Vorsitzende des chinesischen Nationalkongresses, Zhang Dejiang (Bildmitte), am 29. August 2016 eine namibische Delegation, worunter der Speaker des Namibischen Parlaments, Prof. Peter Katjavivi (rechts von Dejiang), sowie die parlamentarische Fraktionsvorsitzende Evelyn Nawases-Taeyele (links), in der Reichshalle am Tiananmen-Platz. Der Besuch dauert noch an bis zum 2. September.

Windhoek (sti) • Der Vorsitzende der Exekutive des chinesischen Nationalkongresses, Zhang Dejiang, begrüßte seinen namibischen Amtskollegen, Prof. Peter Katjavivi, sowie die Fraktionsvorsitzende Evelyn Nawases-Taeyele, welche beide zu einem amtlichen Besuch in China eingetroffen sind. Im Vergleich zu den 2 936 Parlamentsmitgliedern der chinesischen Volksrepublik, ist das namibische Parlament mit seinen 104 Mitgliedern winzig. Die Begrüßung fand in der Reichshalle am Tiananmen-Platz statt, und der Gastgeber lobte die bisherige gute Zusammenarbeit der beiden Instanzen auf bilateraler Ebene. Er betonte die Wichtigkeit eines weiteren Austausches zum weiteren Ausbau einer wichtigen Partnerschaft. Katjavivi meinte dazu: „ Beide Länder haben seit der Unabhängigkeit Namibias tiefe freundschaftliche Beziehungen gepflegt und dabei bemerkenswerte Resultate auf den Ebenen der Politik, Wirtschaft, Handel, Kultur, Erziehung, Infrastruktur, Entwicklung, Wissenschaft und Technik, Gesundheit und dem Informationsaustausch erzielt." Bei dieser Gelegenheit wurde die Wichtigkeit moderner Informationstechnologie besprochen, und is dankte der Speaker China für ihre Unterstützung durch die Installierung eines vollständigen Computer-Systems im namibischen Parlamentsgebäude.

Er sprach den Wunsch aus, diese Technologie auszubauen, damit das Parlament mit dem Nationalrat und den regionalen Büros direkt verknüpft werden könne. Dadurch soll die Landesführung dem Volk zugänglich gemacht werden.

Die Delegation aus Namibia besuchte die Chinesische Mauer, und wird außerdem den Suzhou Industriepark, den Suzhou Youi Lebensmittelhersteller, die Shanghai Entsalzungstechnologie-Firma, sowie die Akademie für Exekutiv-Führungskräfte in China und das Waigaoqiao Kraftwerk der Synergie-Gruppe besuchen. Auf dem Programm stehen auch Zusammenkünfte mit verschiedenen Führungsgremien.