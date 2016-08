Busch feuert neuen NBL-Boiler

Holzspäne anstelle von Schweröl – Brauerei weiht neues System ein

Um umweltfreundlicher und kostengünstiger Wasser für die Brauanlage zu erwärmen, hat die Namibia Brauerei einen neuen Dampfkessel in Gebrauch genommen, der mit Holzspänen geheizt wird. Zuvor wurde Schweröl eingesetzt, welches importiert werden musste. Mit dem neuen System wird gleichzeitig die Verbuschung bekämpft.

Der Geschäftsführer der Namibia Brauerei, Wessie van der Westhuizen (links), Vize-Präsident Dr. Nickey Iyambo (Mitte) und der Geschäftsführer der Ohlthaver&List-Gruppe, Sven Thieme (rechts) während der Einweihung des neuen Bio-Boilers der Brauerei. Foto: Ohlthaver&List Elke Krafft, Geschäftsführer von Organic Energy Solutions, einem Partnerunternehmen von Ohlthaver&List Energy, mit einer handvoll geschredderter Hakendornakazie. Diese Biomasse wird für den neuen umweltfreundlichen Dampfkessel der Namibia Brauerei zum Heizen genutzt und gleichzeitig wird der weideverdrängende Busch reduziert und genutzt. Foto: Dirk Heinrich

Von Dirk Heinrich, Windhoek



Insgesamt 80 Prozent der jährlich 3 600 Tonnen Schweröl werden in Zukunft mit 7 500 Tonnen Holzspäne ersetzt, nachdem in der vergangenen Woche der neue Bio-Dampfkessel der Namibia Brauerei (NBL) von Vize-Präsident Dr. Nickey Iyambo eingeweiht wurde. Damit will die Namibia Brauerei, die Teil der Ohlthaver&List-Gruppe (O&L) ist, nicht nur Kosten in Höhe von 10 Millionen Namibia-Dollar einsparen, sondern auch ihren Kohlendioxid-Ausstoß um 8 000 Tonnen reduzieren. Laut Presseerklärung des Unternehmens soll der CO?-Fußabdruck der O&L-Gruppe bis zum Jahr 2019 um 20 Prozent reduziert werden.



Die Holzspäne wird derzeit von dem Unternehmen O&L Energy auf der Farm Teufelsbach nördlich von Windhoek produziert (AZ berichtete). Dabei werden Buscharten wie die Hakendornakazie genutzt, die für die Verbuschung im Lande mitverantwortlich ist. Die Holzgewinnung ist eine Art der Buschnutzung, und durch Nachbehandlung mit z. B. Gift kann der Farmer den am Boden abgeschnittenen Busch vernichten und somit Weideland wiedergewinnen. Die Buschnutzung sei ein umweltfreundliches Verfahren, da der neue Bio-Boiler weniger CO? produziert, die Buschbekämpfung vorangetrieben werde und durch weniger Busch mehr Wasser wieder zu den Grundwasserreserven dringen kann. Über 30 Millionen Hektar Weideland sind in Namibia verbuscht, was sich nachhaltig auf die Fleischproduktion und Wasservorräte auswirkt.



Vize-Präsident Iyambo lobte die Initiative der O&L-Gruppe, die nicht nur lokale Mittel kostengünstig und nachhaltig einsetze, sondern weitere Arbeitsplätze schaffe. Die Namibia Brauerei habe in den vergangenen Jahren bereits damit begonnen, in den Kavango-Regionen Gerste anzupflanzen, um weniger aus Deutschland einführen zu müssen. Damit werde die hiesige Landwirtschaft gefördert und namibische Erzeugnisse im Lande weiterverarbeitet. Der Bio-Boiler der NBL, der seit Mai dieses Jahres im Einsatz ist, habe den CO?-Ausstoß der Brauerei um 40 Prozent reduziert, so der Geschäftsführer der Brauerei, Wessie van der Westhuizen.



Mit Hilfe des geschredderten Busches wird der Preis für das Brennmaterial mehr oder weniger konstant bleiben, was nicht der Fall mit Schweröl war. Der Ölpreis ging immer wieder hoch oder runter, und gleichzeitig musste die Brauerei mit einem sich immer wieder ändernden Wechselkurs kämpfen, der den Ölpreis ebenfalls stark beeinflusste. Die Ohlthaver&List-Gruppe trägt die Kosten der Buschnutzung und der Farmer hat den Vorteil, dass es ihn nichts kostet, den Busch zu entfernen. Wenn der Farmer nach dem Abschneiden der Büsche das Wurzelwerk chemisch behandelt, damit der Busch nicht wieder ausschlägt, muss er diese Kosten selbst tragen.