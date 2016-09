Bunter Trubel im Kindergarten West

Stolz auf ihre Kostüme: Luca Ahrens (links) und Patrik Henckerc zeigen beim Kindergartenfest, wie richtige Piraten aussehen. Denn das war das Motto des Tages. Frank Schatz (links) freut sich über die gigantische Piraten-Torte, die er bei der Tombola gewann. Ob Freund Gunnar von Dewitz (rechts) auch ein Stück von diesem Prachtexemplar abbekam? Immer wieder machen die Betreuer des Kindergarten Wests besondere Ausflüge mit den kleinen Schützlingen. In diesem Trimester ging es mit der Käfergruppe und Tante Sandra (rechts) zur Feuerwehr. Für das Fest hatten die Jungen und Mädchen ein Stück einstudiert, dass sie ihren Eltern und Verwandten stolz präsentierten. Fotos: Privat

Beim Kindergarten West in Windhoek ist immer etwas los. So begann das aktuelle Trimester mit dem alljährlichen Laternenfest, das dieses Mal unter dem Motto Piraten stand. Bunt verkleidet mit Augenklappe und Lederwesten besuchten die Kleinen mit den leuchtenden Laternen das Susanne Grau Heim und erfreuten dessen Bewohner mit fröhlichen Liedern.

Auch ein Besuch der Feuerwehr stand kürzlich auf dem Programm. Der absolute Höhepunkt war dabei eine Rundfahrt mit den Feuerwehrmännern, die es sich auch nicht nehmen ließen, mit Sirene und Hupen über den Hof zu rasen.

Und dann stand auch noch das große Kindergartenfest ins Haus. Ebenfalls unter dem Motto Piraten wurden alle Räume mit gebastelten Fischen, Schiffen, Leuchttürmen und Matrosen dekoriert und alle halfen mit, das Ambiente so schön wie möglich zu gestalten – Voller Erfolg, denn die Besucher waren begeistert. Nicht nur von den verschiedenen Spielständen, die die Kinder vorbereitet hatten, sondern auch von einer gelungen Aufführung, auf die lange Zeit hingearbeitet wurde. Natürlich war auch für Verpflegung gesorgt, die ebenso zur guten Stimmung beitrug wie die Tombola. Ein gelungenes Fest, das im kommenden Jahr natürlich erneut gefeiert werden soll.





Nina Külbs