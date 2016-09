Brutaler Mord eines Kleinkindes an der Küste

Windhoek/Swakopmund (ste) - Das Magistratsgericht in Swakopmund war gestern bis zum Rand gefüllt als eine 32-jährige Mutter dem Haftrichter, wegen der Ermordung ihres Kleinkindes, vorgeführt wurde. Man fürchtete um das Leben der Angeklagten, weswegen strenge Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden waren.

Anscheinend hatte die angeklagte Einwohnerin Swakopmunds, Senobia Seas, am Montag, spät nachmittags, ihre knapp 3-Jahre alte Tochter, Ava Owoses, in ihr Auto geladen, und hatte die Stadt entlang der Schotterstraße nach Henties Bay, und dann weiter in Richtung Terrace Bay, verlassen. Sie soll vor dem Baken Meile-108 (etwa 112 km von Henties Bay) angehalten haben und ihr Kind mit einem Stück Stoffe erstickt haben.

Nach dem Mord habe sie eine Mobilfunkbotschaft an den Vater des Kindes geschickt, worin sie erklärte, dass sie das Kind ermordet habe. Danach habe sie Holz gesammelt und unter ihr Auto getan mit dem Vorhaben dieses in Brand zu stecken. Dies konnte allerdings von der Polizei und der Swakopmunder Nachbarschaftswache verhindert werden.

Die Haftrichterin Surita Savage vertagte den Fall auf den 15. November 2016, nachdem Staatskläger Paulus Shilongo gegen das Gewähren einer Kaution „zur Sicherheit der Angeklagten“ plädiert hatte. Die Richterin erklärte, dass die Angeklagte sich bis dahin um Rechtsbeistand kümmern muss. Seas war bei der Husab Mine angestellt und bisher ist kein Grund für diese extreme Tat bekannt.