Brot für Otjomuise

Wie Menschen durch eine eigene Bäckerei der Armut und dem Hunger entkommen können

Hilfe zur Selbsthilfe - das ist das Motto vieler Hilfsprojekte in Afrika. In Otjomuise haben wir ein ganz besonderes entdeckt: Hier geht es nicht nur um einen Job, sondern die Menschen bekommen gleich eine ganze Familie dazu.

Elias wiegt das Brot ab. 800 Gramm wiegt jedes. Dann kommt es in die Formen. Das ganze Team von Vater Mark (li.) - wie eine 2. Familie. Aqulia ist stolz: Dieses Brot hat sie heue mit den anderen gebacken.

Von Andrea Lindner, Windhoek



„Achtung! Ihr müsst aufpassen, dass das Brot nicht mehr warm ist, wenn ihr es in die Schneidemaschine steckt“, warnt Belinda ihre Kollegen. Leider ist das Brot nun etwas zerbröselt. Aber es wird natürlich nicht weggeworfen. „Wir können es noch als Semmelbrösel verkaufen“, erklärt Elias. In der Backstube ist es warm, die Sonne scheint durch die Fenster in den kleinen Raum. Die Bäcker arbeiten nebeneinander an den langen Arbeitstischen, die Abläufe wirken routiniert. Es riecht nach frischem Brot, das gerade aus dem Ofen gekommen ist. Und auch das Team ist noch ganz frisch: Seit gerade einmal einer Woche backen Belina, Elias und die Anderen mitten in Otjomuise Brot. In ihrer eigenen Bäckerei.



Seit Juni steht das neue Gebäude: Eine kleine aber feine Backstube. Knetmaschine, Ofen, Schneidegerät - alles drin. Die Maschinen und Geräte hat die koptisch-orthodoxe Kirche gespendet. Vater Mark ist im Moment selbst noch jeden Tag hier: „Gerade haben wir noch keinen Manager und das Projekt muss erst anlaufen.“ Bald hofft er, dass die Arbeiter sich selbst organisieren können. „Das wird aber noch ein harter Weg. Da müssen wir und unsere Bäcker noch viel lernen“, meint Vater Mark. Die Menschen aus Otjomuise sind schlecht oder gar nicht gebildet. Sie kennen es oft nicht, regelmäßig einer Arbeit nachzugehen. „Wir möchten den Menschen helfen und ihnen den Wert von Arbeit näher bringen. Sie müssen verstehen, dass sie arbeiten müssen, um etwas zu Essen zu haben“, erklärt der Priester, der das Projekt ins Leben gerufen hat.



Bäckerei neben Kinderspielplatz



Unterstützt hat ihn dabei Mammadu Namibia, die ihm Platz und Know-how zur Verfügung gestellt haben. So steht die kleine Bäckerei nun direkt neben dem Klassenzimmer und dem Spielplatz der Kinder aus dem Mammadu-Projekt. „Wir wollten dieses Projekt unterstützen, weil es auch unseren Kindern hier hilft“, sagt Sheila Buchloh von Mammadu: „Zum einen können einige der Mütter hier arbeiten und somit die Situation der Kinder zuhause verbessern, und zum anderen können unsere Kinder hier nun eine Ausbildung zum Bäcker machen.“



Es ist auch ein kleiner Laden geplant, der den Bäckern erlaubt, ihre Produkte direkt an der Straße zu verkaufen. 10 N$ soll ein Brot dann kosten. „Auch etwas, was die Menschen hier noch lernen müssen“, meint Vater Mark. „Sie müssen auch wirtschaftlich denken: Sie können weder die Brote selbst essen, noch können wir sie einfach verschenken. Wir müssen sie verkaufen!“



Mehr als nur ein Job



Elias und die anderen Bäcker und Bäckerinnen sind sehr motiviert, sie wollen alle viel lernen. Sie helfen zusammen und wirken bereits wie ein eingespieltes Team. Erst vergangene Woche haben sie eine Ausbildung von Namib Mills bekommen. „Ich bin dankbar für alles, was ich hier lernen kann und dankbar für diesen Job“, sagt Elias, der wie die anderen auf dem Hügel in einer kleinen Blechhütte lebt. Ohne Strom und fließend Wasser. „Wir sind ein tolles Team und wir alle freuen uns schon darauf, wenn wir auch Kuchen und andere Sachen backen können“, erzählt Aquila, die bereits in einer Bäckerei gearbeitet hat und viel Erfahrung mitbringt. Da das Projekt noch nicht lange läuft, gibt es jedoch noch zu wenig Kunden für das Brot. Das ist das größte Problem des Teams: „Wir müssen uns erst einen festen Kundenstamm aufbauen“, so Vater Mark. „Viele Geschäfte backen selbst, wir können uns also nur an alle kleinen Läden, die nicht selbst backen und Brot verkaufen möchten, wenden.“ Wenn das Projekt mit dem Brot gut läuft, soll die Produktpalette erweitert werden.



Die Idee mit der Bäckerei kam Vater Mark durch seine Arbeit mit den Menschen in der Gemeinde: „Ich kann am Sonntag in der Messe nicht zu den Menschen sprechen wenn sie hungrig sind. Also bekommen sie bei uns Essen. Das Problem ist aber: Morgen haben sie wieder Hunger!“ Also suchte er nach einer Lösung, damit die Menschen für sich selbst sorgen können: „Nur durch eine Ausbildung und Arbeit können sie langfristig der Armut entkommen.“ Durch ein ähnliches Projekt der SOS-Kinderdörfer wurde er letztlich inspiriert und in Mammadu fand er gute Partner, die ihn bei seinem Vorhaben unterstützten.



Viele der Bäcker hier sind Herero. „Das sind nun mal die Ärmsten, die hier in dieser Ecke leben“, erklärt Vater Mark. Die Bäcker arbeiten fünf Stunden am Tag und bekommen hier 6,50 N$ pro Stunde. Heute sind Belinda, Aquila, Sisilia, Upowe und Elias da. Außerdem Wafek aus Ägypten, der das Projekt als Freiwilliger unterstützt. „Viele von uns haben schon immer gebacken. Für die ganze Familie“, meint Aquila. „Aber hier mit den modernen Maschinen ist es viel einfacher und es geht auch schneller“, ergänzt sie glücklich.



Bald ist das Team für heute fertig. Elias schiebt gerade die letzten Brote in den Ofen. „Wir warten jetzt noch bis sie fertig sind und dann kann das Brot ausgeliefert werden“, sagt Elias, der sich seit einer Woche mit den anderen stolz Bäcker nennt.



Das Projekt Mammadu



„Wir freuen uns sehr, dass wir nun durch dieses Projekt noch mehr Menschen aus Otjomuise eine Zukunft bieten können“, sagt Sheila, die jeden Tag ehrenamtlich für das Projekt Mammadu arbeitet. Mammadu kümmert sich um Kinder und andere Menschen der Gemeinschaft aus Otjomuise, die unter extrem schlechten Bedingungen leben. Es geht den Projektleitern darum, ihnen ein selbstbestimmtes Leben ohne Armut zu ermöglichen. „Die Kinder bekommen bei uns Essen, Spiel und Spaß, Geborgenheit und Wärme - aber vor allem auch eine gute Schulbildung“, erklärt Sheila, die seit 2012 dauerhaft im Projekt arbeitet. Alle Kinder werden zur Schule gebracht und wieder abgeholt, sie werden bei ihren Hausaufgaben unterstützt und für die besten Schüler kann sogar eine Privatschule gezahlt werden. „Als ich zum ersten Mal hierher kam, war mir klar: Diese Kinder brauchen Hilfe“, sagt Sheila. Im Moment kann das Projekt täglich 40 Kinder aufnehmen. Aber bald soll es einen neuen Anbau geben, dann dürfen 80 Kinder zu Mammadu kommen. Die Warteliste ist lang.



Mammadu nimmt sich aber nicht nur den Kindern an: Donnerstags und freitags kommen die Frauen aus dem Viertel zum Nähen und Basteln: Tasche, Körbe und Behälter aus alten Plastikflaschen, Zeitungen oder Stoffresten. „Das können sie dann verkaufen und so ihre Familie ernähren“, so Sheila. Und seit kurzem arbeiten eben auch die ersten Männer in der Bäckerei. Mammadu, ein Projekt also, das Groß und Klein fördert und bald sogar einen kleinen Laden haben wird. Mit Leckereien aus der eigenen Bäckerei. Da lohnt es sich dann auf jeden Fall, einmal vorbei zu schauen.



Das Mammadu-Projekt



2008 gründete Agnes Albrecht den Mammadu Trust Namibia. Ihre Mission: Den Kindern aus den Armenvierteln von Windhoek ein Zuhause bieten. Neben Nähe und Geborgenheit gibt es für die Kinder aber auch ein warmes Essen, Bildung, Bewegung und eine Gesundheitsversorgung. Außerdem lernen die Kinder etwas über Hygiene, gesunde Ernährung und Sport.



Auf einer Rundreise durch Namibia lernen Sheila und Hans Joachim Buchloh die Kinder von Mammadu kennen. Dabei verlieben sie sich in die Kinder und in die Idee von Agnes. Fast Hals über Kopf verließen sie daraufhin Deutschland, um sich Vollzeit im Projekt zu engagieren. Sie gründeten außerdem Mammadu Germany, um das Projekt mit Spendengeldern und Freiwilligen aus Deutschland zu versorgen.



Drei fest angestellte einheimische Mitarbeiter und weitere freiwillige Helfer betreuen die Kinder im Alter von 4-15 Jahren und kümmern sich jeden Tag um das Wohlergehen der Kinder.



Das Ziel des Projekts: Jedes Kind in Namibia soll gesund aufwachsen und eine Ausbildung absolvieren, um später ein selbstbestimmtes Leben führen zu können und ein würdiges Mitglied der Gesellschaft zu werden.



Spendenkonto: Mammadù Trust, First National Bank, Windhoek 280172, Knr.: 62125492075, BIC: FIRNNANX