Bürgermeister-Initiative zur Säuberung der Hauptstadt

Schüler schwärmen am Samstag bei der Müllsammlung im Klein-Windhoek-Revier an der Dr-Kwame-Nkrumah-Straße aus, denn Dreck gibt es genug. Auch die Dagbreek-Behindertenschule half bei der Säuberungsaktion. Foto: Frank Steffen Oben an der Ecke Dr-Kenneth-Kaunda-Straße und Marien-Ngouabi-Straße gab es im anliegenden Bergareal Unmengen an Dreck, obwohl bereits vorher Riesenmengen an Müll eingesammelt- und Kakteen gejätet worden waren. Foto: COW

Windhoek (ste) • Vor einiger Zeit hatte der Bürgermeister Windhoeks, Muesee Kazapua, die Initiative „Mayoral Clean-up“ ins Leben gerufen, damit Windhoek und seine Umgebung sauberer wird.

Am vergangenen Samstag wurde nun Müll im Klein Windhoek Rivier an der Dr.- Kwame-Nkrumah-Straße (Nähe Nelson Mandela Ave.) sowie der Eros-Primarschule aufgesammelt. Oben an der Ecke Dr.-Kenneth-Kaunda-Straße und Marien-Ngouabi-Straße schafften Kippfahrzeuge mithilfe von Schaufelladern die Müllsäcke, und Massen an gejäteten Wild-Kakteen weg. Auch in dem Areal hinter dem Eros-Waisenheim übernahm das ältere Ehepaar Kimberg nahezu im Alleingang die Initiative.

Etwa 200 Schüler der Centaurus-Sekundarschule, Eros- und Suiderhof-Primarstufen, sowie Windhoek-High-School und Dagbreek-Behindertenschule halfen beim Säubern, wonach es eine Erfrischung gab.

Die Stadtverwaltung berichtet von 288 eingesammelten Müllsäcken und eine Menge an unrechtmäßig-deponiertem Müll - inklusive Gartenmüll - wurde per Lastwagen weggefahren.