Brauerei glänzt

Windhoek (fis) - Die namibische Brauerei (NBL) hat das Finanzjahr 2016 (bis 30. Juni) mit einem zufriedenstellenden Ergebnis abgeschlossen. Zwar sei der Umsatz mit 2,4 Milliarden Namibia-Dollar (-0,3%) fast unverändert geblieben, dafür präsentierte NBL einen deutlichen gestiegenen Gewinn nach Steuern von 372,4 Millionen N$ (+43,8%), teilte das Unternehmen heute Vormittag mit. Am Ende sei eine Dividende von 40 Cent pro Aktie erklärt worden. Das vergangene Jahr sei u.a. durch die Umstrukturierung der Beteiligungen und Geschäfte in Südafrika, durch die Wasserkrise in Zentralnamibia sowie durch das Jubiläum „500 Jahre Reinheitsgebot“ charakterisiert worden, hieß es weiter.