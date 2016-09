Brand auf Lodge schnell gelöscht

Windhoek/Rundu (fis) - Ein Feuer hat heute Morgen auf der bei Rundu am Okavango gelegenenen Hakusembe River Lodge der Gondwana Collection Sachschaden angerichtet. Wie die Gondwana-Gruppe am Mittag mitteilte, sei der Brand gegen 5 Uhr in der separat gelegenen Spülküche ausgebrochen und habe sich auf die grasgedeckten Gästetoiletten am Schwimmbad und das Dach der Schwimmbadpumpe ausgeweitet. Das Personal habe ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude verhindert, mithilfe einiger Reiseführer sei der Brand gegen 7.30 Uhr gelöscht gewesen. Verletzt worden sei niemand, die Brandursache sei noch unbekannt, hieß es. „Unsere Lodge ist derzeit ausgebucht. Zum Glück ist sie weiterhin voll betriebsfähig,“ erklärte Lodgemanager Edison Kaura. Und: „Ein herzliches Dankeschön an alle, die so tatkräftig mit angefasst haben.“