Brand auf Hakusembe River Lodge schnell unter Kontrolle

Das Feuer brach in der Spülküche aus und breitete sich über die Rasenflächen bis zu den grasbedeckten Toiletten am Schwimmbad aus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Fotos: Gondwana Collection Die Hakusembe River Lodge liegt am Ufer des Okavango, rund 16 km westlich von Rundu. Am Samstag brach hier ein Feuer aus, welches jedoch schnell wieder gelöscht werden konnte.

Windhoek/Rundu (nik) – Meterhohe Flammen sorgten am frühen Samstagmorgen auf der Hakusembe River Lodge am Ufer des Okavango bei Rundu für Aufregung. Wie die Gondwana-Gruppe, der die Lodge angehört, noch am selben Tag mitteilte, sei das Feuer in der separat gelegenen Spülküche ausgebrochen und habe sich über die Rasenfläche zu den grasgedeckten Gästetoiletten am Schwimmbad und dem Dach der Schwimmbadpumpe ausgebreitet. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude hätte durch das Personal unter der Mithilfe von einigen Reiseleitern und Gästen verhindert werden können. Nach etwa 2,5 Stunden sei der Brand gelöscht gewesen, Verletzte habe es keine gegeben.

„Uns ist wichtig zu betonen, dass die Lodge weiterhin voll betriebsfähig ist“, teilte die Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit bei Gondwana, Inke Stoldt, mit. Dies bestätigte auch Lodgemanager Edison Kaura, der ebenfalls zusicherte, trotz des Brandes alle Gäste weiterhin pünktlich mit Frühstück zu versorgen. Er wolle sich außerdem noch einmal für die Hilfe aller Beteiligter bedanken. Die Ursache für das Feuer war laut Stoldt bis Redaktionsschluss noch nicht bekannt.