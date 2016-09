Bombenalarm führt zur Räumung von Fitness-Studio

Windhoek (ste) - Am Montagnachmittag führte ein Bombenalarm um etwa 16:00 zu einer ungewöhnlichen Räumungsübung des Virgin Active Fitness-Studios im Windhoeker Vorort Kleine Kuppe. Der Öffentlichkeitsbeamte der namibischen Polizei, Kommissar Edwin Kanguatjivi, gab bekannt, dass ein Angestellter des Studios eine Bombenwarnung auf der Toilette gefunden habe. „Am 5. September habe ich hier eine Bombe hinterlegt, wir sehen uns im Jenseits“, stand in englischer Sprache auf der Notiz geschrieben.

Das Personalmitglied habe die Geschäftsführung benachrichtigt und diese habe sofort das Fitness-Studio räumen lassen. Sie verständigten die Polizei um 18:00 und diese sandte sofort die K9-Einheit und die Sprengstoffabteilung an den Ort. Polizei, Feuerwehr und weitere Notdienste evakuierten ungefähr 300 Studio-Mitglieder.

Eine Suche ergab, dass es sich tatsächlich um einen bösen Scherz handelte. Eine einzelne Waffe und ein Pass wurden in einer Sporttasche gefunden. Schriftzugvergleiche des betroffenen Waffenträgers mit denen auf dem Brief, entpuppten sich als unzutreffend und die Person bekam die Waffe zurückerstattet. Die Untersuchung dauert an.

Obwohl bei diesem Fehlalarm keine Person verletzt wurde, bat Kanguatjivi die Öffentlichkeit darum, in Zukunft bei einem Bombenalarm, solche Orte zu meiden, damit kein Mensch womöglich zu Schaden kommt.