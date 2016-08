BMW-Motorradfahrer unterstützen die Organisation eyeBIKE

Aus zahlreichen Orten Namibias waren Eigentümer von BMW-Motorrädern nach Windhoek gereist, um an der 100 km Fahrt zum Jubiläum des Auto- und Motorradbauers teilzunehmen. Unsere Aufnahme zeigt einige der Teilnehmer beim Verlassen Windhoeks. Die Familie Seiler nahm die Spende in Höhe von 13000 Namibia-Dollar im Namen ihrer Organisation eyeBIKE von dem BMW Motorrad Klub am 100. Jubiläum von BMW am 20. August dieses Jahres in Empfang. V.l.n.r.: JP und Veronika Vermaak, Volker und Tina Seiler, der Vize-Präsident des BMW Motorrad Klubs Namibia, Harald Preschel und hinten der Vorsitzende Richard Laborn. Fotos: Dirk Heinrich

Während der weltweiten Feier zum 100-jährigen Bestehen von BMW am 20. August dieses Jahres, hatte der BMW Motorradklub Namibia in Windhoek einen 100 Kilometer langen Ausflug mit 100 Motorrädern der Marke BMW in Richtung Dordabis mit anschließendem geselligen Beisammensein im Old Wheelers Klub organisiert (AZ berichtete). Jeder Teilnehmer musste 100 Namibia-Dollar Registrationsgebühr zahlen, welche der Klub für wohltätige Zwecke bestimmt hatte. Danric Auto rundete die Summe auf 13000 N$ auf und somit konnte dieser Betrag der Organisation eyeBIKE zugutekommen.

„Uns war es wichtig, dass wir eine Organisation unterstützen, die sich für die Sicherheit von Motorradfahrern einsetzt. eyeBIKE wirbt nicht nur für die Sicherheit im Straßenverkehr für Motorradfahrer, sondern auch für Radfahrer. Dies ist lobenswert und dringend notwendig“, sagte eines der beiden Gründungsmitglieder des BMW Motorradklubs Namibia und Vizevorsitzende Harald Preschel. Die Organisation eyeBIKE wurde von der Familie Seiler gegründet, deren Sohn bei einem Motorradunfall ums Leben kam. Der Vorstand von eyeBIKE setzt sich für die Zweiradfahrer nicht nur in der breiten Öffentlichkeit ein, sondern spricht vor allem mit Behörden, um die Sicherheit für Fahrrad- und Motorradfahrer auf den Straßen Namibias zu verbessern. Während der Jubiläumsfahrt wurde darauf geachtet, dass sich alle an die Verkehrsregeln halten.

Dirk Heinrich