Blutiger Abend in Keetmanshoop

0

Windhoek/Keetmanshoop (Nampa/ba) - In Keetmanshoop hat ein 29-jähriger Mann erst seine Freundin und dann sich selber erschossen. Der Polizeisprecher der //Kharas-Region, Rudolf Isaak, hat am Montag die Namen der Personen bekannt gegeben. Demnach wurde der Mann als Adriaan Titus und die 26-jährige Frau als Constancia Christiaans identifiziert.



Laut Polizeiangaben hat sich das Paar am Abend gestritten. In dessen Folge habe Titus mit einem Gewehr auf seine Freundin geschossen und sie in die untere Brust getroffen getroffen. Titus ist den Angaben zufolge danach zum Haus seiner Eltern gefahren und hat sich in seinem Wagen das Leben genommen. Er sei schwer verwundet ins Staatskrankenhaus von Keetmanshoop eingeliefert worden, wo er dann gestorben sei.



Familienfreunde erklärten, dass das Paar ein einjähriges Kind hatte. Christiaans war zudem Mutter eines vierjährigen Kindes. Beide Kinder und andere Familienmitglieder waren nicht im Haus, als der Mord geschah.