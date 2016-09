Blättchen für Hobbynamibier

Blättchen für Hobbynamibier Betr. Pressefreiheit für Minderheiten Meine Zeilen richten sich an die Redaktion. Thema „Erreichen der demokratischen Basis". Wie erreicht die deutschsprachige AZ den nichtdeutschen Teil der Namibier? Wer liest die AZ im Lande, wie erfolgt Rücksprache, erhalten Sie Leserbriefe von Bürgern, die kein Deutsch können? Eine Zeitung für eine Minderheit, eigentlich eine marginale Gruppe, wird auf Dauer nicht für die gelobte Pressefreiheit sorgen können, sondern nur ein Blättchen für Hobbynamibier sein. Daher wäre interessant zu wissen, wie denn die exklusive deutsche Presse in Namibia die Mehrzahl der Landesbewohner erreicht. Edward Meyer, Grambin, Deutschland (D.Red. Ihre Frage ist leicht zu beantworten. Die AZ hat in den 100 Jahren ihrer Existenz noch nie die Mehrzahl der Bevölkerung erreicht, wird aber von einem mehrsprachigen Anteil der Bevölkerung gelesen, wo Deutsch zum festen Bestandteil der polyglotten Kommunikation gehört. Die AZ veröffentlich sporadisch Leserpost auf Englisch, mitunter auch auf Afrikaans. Manch Anderssprachige lassen sich brisante Exklusivreportagen der AZ übersetzen. Einige andere Zeitungen bedienen gezielt bestimmte Sprachgruppen und erreichen damit auch einen abgegrenzten Sprachbereich. An den Staatsschulen Namibias werden neben der Amtssprache punktuell zehn Nationalsprachen gelehrt. Der namibische Nationalfunk bietet mindestens genauso viele Sprachprogramme, inklusive Deutsch.)