BizzKids -Ausschreibung für junge Unternehmer

Noch bis zum 9. September nimmt die Bank Windhoek Einreichungen für den jährlichen BizzKids-Wettbewerb entgegen, bei dem acht bis 16-Jährige kreative Geschäftsideen einreichen können. Im vergangenen Jahr gewann der damals 15-jährige Danie van der Merwe mit einem selbstgestalteten Braai-Paket, das 2kg Holzkohle, eine Packung Streichhölzer und ein Paket von Danies liebsten Gewürzmischung enthielt. Foto: Bank of Windhoek

Windhoek (nik) – Noch bis zum Freitag, 9. September, läuft die Einreichfrist für den BizzKids-Wettbewerb, der sich an Kinder und Jugendliche mit kreativen Geschäftsideen richtet. So sind acht bis 16-Jährige gefragt, einen Geschäftsplan einzureichen, um sich damit einen von zehn Ständen bei dem BizzKids Markt Ende Oktober zu sichern und dort seine Idee zu präsentieren. Wer die Jury am meisten überzeugt, dem winkt ein Preisgeld von 7000 Namibia-Dollar sowie seine Schule 5000 Namibia-Dollar erhält.

Mit dieser Ausschreibung, die seit sieben Jahren von der Bank Windhoek ausgerichtet wird, soll das junge Unternehmertum gefördert werden.

„Wir ermutigen Schüler, diesen Wettbewerb als Chance zu nutzen, die eigenen Ideen zu verfolgen und seine Fähigkeiten zu testen“, sagte Suzette January, Kommunikationsbeauftragte der Bank Windhoek. Die Ausschreibung fördere außerdem das Vermögen, unkonventionell zu denken. „Mit dieser Förderung der Jugendlichen möchten wir, die Bank Windhoek, einen positiven Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes leisten“, so der Bankmitarbeiter Riaan van Rooyen.

Anmeldeformulare für den BizzKids-Wettbewerb sind in jeder Bank Windhoek-Filiale erhältlich und können auch dort abgegeben werden. Mehr Informationen gibt es zudem auf der Homepage www.bankwindhoek.com.na oder bei Sanet de Waal unter 061-2991270.