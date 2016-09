Bildungs-Preislei­stungsverhältnis

Das „Projekt Lilie“ der deutschen Gemeinschaft steht vor der Tür. Die Pädagogen sollen belohnt werden, und mehrheitlich hört man wieder den Ausruf: „Lehrer müssen besser bezahlt werden!“

Aber sobald es soweit kommen soll, geht die Mehrheit auf die Barrikaden: Bei Staat und Eltern gehen die Meinungen weit auseinander, je nach Erfahrung. Tragisch ist, dass sich viele Eltern erst ein Urteil lei­sten, wenn die Folgen einer Gehaltserhöhung den Geldbeutel berühren. Oder die Lehrerschaft in den Ausstand treten will. Wie sonst ist es möglich, dass ein Parlamentsausschuss zur Bearbeitung eines neuen Bildungsgesetzes 11000 Fragebögen verteilt und nur 6000 davon beantwortet werden? Warum scheitern Jahreshauptversammlungen so oft wegen Abwesenheit? Eltern geben zunehmend ihre Kinder mit der Erwartung an der Schule ab, dass die Lehrer die Erziehung vollständig übernehmen. Zeitgleich nehmen die Gehälter ab, denn sie hinken nach wie vor der Inflationsrate hinterher, und dies hat sich seit mehr als 25 Jahren nicht gebessert. Der Staat schafft die Schulgelder ab und lamentiert danach, er habe kein Geld für Gehaltserhöhungen! Wo gibt es so etwas? Wenn ein Beruf über eine derart lange Zeitspanne vernachlässigt wird, muss das unweigerlich zu Spannungen führen. Unverständlich ist da einzig und allein, warum ein Streik in die Zeit der Prüfungen gelegt wird? Damit verliert man jegliche öffentliche Sympathie.

Liegt die Lösung nicht in einem landesweit geordneten Personal-Beurteilungssystem, wobei die Lehrkraft, welche auf höherem Niveau leistet, das höhere Gehalt bekommt? Das ist normal in jedem Betrieb und sollte im Bildungssystem nicht anders sein.

Frank Steffen