Bilanz des Wochenendes: Einmal Silber für namibischen Sprinter

Nambala holt über die 100 Meter Edelmetall – Benson wird Siebte – Weitere Medaille durch Shikongo?

Windhoek/Rio de Janeiro (omu) • Namibias bekannteste Paralympioniken haben in Rio vergangenen Donnerstag um 23.51 Uhr (Ortszeit) ihren ersten Wettkampf absolviert. Im Vorlauf über die 100 Meter kam Johanna Benson mit 14:23 Sekunden als Dritte ins Ziel. Damit qualifizierte sich die in Walvis Bay geborene direkt für den Finallauf.

Am Freitag kam Benson dann im Finale in 14:16 Sekunden auf Rang sieben vor der Südafrikanerin Liezel Gouws (14:84) Gold holte sich in Weltrekordzeit die Britin Georgina Hermitage (13:13). Zweite wurde die Französin Mandy Francois-Elie (13:45) vor der Venezolanerin Yescalry Medina (13:85). Heute geht es für Benson auf der 400 Meter-Strecke weiter. Gegen 14:20 Uhr (Ortszeit) tritt die Paralympioniken im Vorlauf an, am Dienstag um die gleich Zeit ist das Finale der besten Acht, bevor es am Mittwoch im Weitsprung weiter geht.

Namibias zweite Athletin die auf den 100 Meter antrat, Lahjia Ishitile, kam über das Halbfinale nicht hi­naus. Bei den Sehbehinderten hatte sie im Vorlauf noch den zweiten Platz belegt. Für des Finale reichte die Zeit von 12:56 Sekunden nicht aus. Auch Ishitile tritt heute wieder an. Für sie geht es im Vorlauf über die 200 Meter um die Qualifikation zum Finale. Am Donnerstag geht es dann mit den 400-Meter-Läufen weiter.

Bei den Herren wurde Martin Aloisius bereits im Vorlauf der 400 Meter disqualifiziert. Im Weitsprung kam Aloisius mit 6.38 Meter auf den elften Rang. Morgen geht es mit der 100-Meter-Staffel weiter.

Die erste Medaille für Namibia holte Johannes Nambala. Über die 100 Meter musste sich der 25-Jährige nur dem favorisierten Iren Jason Smyth, der nach 10:64 Sekunden ins Ziel kam, geschlagen geben. Heute tritt der Athlet an der Seite von Aloisius in der Staffel an. Am Donnerstag geht es für Nambala dann über die 400-Meterstrecke weiter.

Ananias Shikongo hatte sich am Samstag im Halbfinale über die 100 mit einer Zeit von 11:23 Sekunden als Erster seines Laufs für das Finale qualifiziert. Sonntagnacht trat der Sprinter dann im Finale an. Der Schwimmer Gideon Nasilowski greift am Dienstag ins Geschehen ein. Die AZ wird über das Abschneiden der namibischen Athleten weiter berichten.